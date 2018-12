Otíliának felajánlották Marosvásárhelyen, odaadják neki fiát, hogy a karjaiban halhasson meg

Megmentették az oroszlánkirály életét

Szerbiában Várólistára tették, Szegeden azonnal megoperálták

A legszebb ajándékot kapta két határon túli magyar család karácsonyra: súlyosan beteg gyermekeiket egészségesen vihetik haza a szegedi gyermekklinikáról. A másfél éves Edvárdon és a féléves Natálián sem tudtak hazájukban segíteni, a Rotary Gift of Life programjának köszönhetően viszont mégis teljes értékű életet tudnak majd élni.– Edvárdon kétnaposan vették észre, hogy probléma van vele – kezdte történetüket a kisfiú édesanyja, Virág Otília. Mint mesélte, kisfia bőre szürke színű volt, és nem evett. Az orvosok azt mondták, a mája beteg. Mivel Csíkszeredán, ahol született, nem vállalták a kezelését, Marosvásárhelyre küldték. Ott viszont kiderült, hogya szívével van a baj.– Közölték velem, hogy nem tudják megműteni. Ha gyógyszerekkel kezelik, egy hónapig életben marad, de felajánlották, hogy ha ezt nem kérem, behozzák hozzám a kórterembe, hogy együtt legyünk, amíg lehet. De képtelen lettem volna arra, hogy végignézzem, ahogyan a kezemben meghal – idézte fel élete legszörnyűbb időszakát az édesanya. Természetesen azonnal elkezdte keresni a lehetőségeket, egy orvos ismerőse pedig a szegedi gyermekklinikát ajánlotta neki.– Mivel nem beszélek románul, Edvárd kezelőorvosának kézzel-lábbal mutogattam el, hogy küldje el a fiam leleteit Szegedre. Ő ezt egy pénteki napon megtette, hétfőn pedig jött is a válasz, hogy elvállalják a műtétjét.Mivel a csecsemő ekkor már olyan rossz állapotban volt, hogy életmentő operációt kellett rajta végrehajtani, mentőhelikopterrel szállították Szegedre. Mire a szülők másnap megérkeztek, már el is végezték a műtétet.– Súlyos szűkület volt a fő ütőéren. Miután felnyitottuk a mellkasát, kivágtuk a beteg szakaszt, a tüdő artériát pedig beszűkítettük – beszélt a másfél évvel ezelőtti operációról Hartyánszky István, a szegedi szívsebészeti osztály docense.A kisfiú akkor 3 hónapig volt a klinikán, mert tüdőgyulladást kapott és enni sem akart. Akkori operációját a román társadalombiztosítás fizette, az édesanya költségeit azonban ebből nem lehetett finanszírozni, így ő egy ismerősénél lakott ezalatt. – Tudtuk, hogy szükség lesz majd egy második műtétre is, hiszen több lyuk is volt a pitvari és a kamrai sövényeken, így amikor kiderült, hogy ez mostanában esedékes, nagyon kétségbeestem, mert tudtam, nem viselné el, ha egyedül kellene bent feküdnie, nekem viszont nincs pénzem arra, hogy az ottlétemet finanszírozzam. Nagyon hálás vagyok, hogy végül a műtét árát és az én költségeimet is a Rotary állta.Katona Márta, a szegedi gyermekklinika professzora elárulta, Edvárdot előkelő neve miatt királynak kezdték becézni, és mivel minden alkalommal, amikor orvost látott, hihetetlen hangerővel sírt, végül ő lett a klinika oroszlánkirálya. A kisfiú második műtétjét, amelynek során szívét le kellett állítani, két hete végezték el, és most olyan gyorsan gyógyult, hogy kevesebb mint 3 hét után ma haza is engedik.A 6 hónapos Szekeres Natali – akit szintén ebben a programban operáltak meg – is a napokban hagyja el a szegedi gyermekklinikát. – Szabadkán a kötelező orvosi vizsgálat során észlelték a szívzörejt nála, amelyről több orvosi konzultáció után kimutatták, hogy olyan állapot okozza, amely műtétet igényel. Belgrádban viszont, ahol ezt elvégezték volna, várólista van – mesélte a kislány édesapja, Szekeres Valentin. A szülők úgy döntöttek, nem kockáztatnak, hiszen nem lehetett tudni, mikor kerülnének sorra, így kocsiba ültek, és kislányuk ikertestvérével, Noémivel együtt Szegedre jöttek, bekopogtak Katona Márta rendelőjébe.– Kiderült, hogy nincs mire várni, hiszen súlyos keringési elégtelensége volt amiatt, hogy egy ér, amelynek születése után el kellett volna záródnia, nem záródott el. Katona professzor asszony így két telefont intézett el: hívta a szívsebészt, illetve a Rotaryt, hogy ezt a drága beavatkozást ne nekünk kelljen kifizetnünk.Az édesapa úgy fogalmazott, nem tud elég hálás lenni, hogy kislányaik első karácsonyát egészségben tudják otthon együtt tölteni. – Egy szülő nem ismer lehetetlent, ha gyermeke életéről van szó, de biztos, hogy hatalmas teher lett volna, ha a több millió forintos operációt nekünk kellett volna finanszíroznunk – tette hozzá.