Otthonra lelt a Fatima Ház Alapítvány

A magyar állam tulajdonában álló épületbe egy éve költözhetett be az alapítvány, azóta bővítik és csinosítják. Kiss Erzsébet kuratóriumi elnök lapunknak elmondta, a nagyközönség előtt most nyílik meg az épület, és alkotóházként funkciónál. – A kötést és horgolást, szövést tanítjuk meg az érdeklődőknek, de a patchwork technikát is elsajátíthatják hamarosan induló foglalkozásainkon az üvegfestés és hímzés mellett – sorolta, mi mindennel várják a szegedieket a Csaba utca 34. szám alatti épületben.Most „Csinálj magadnak karácsonyi ajándékot" szlogennel hirdetik meg a foglalkozásaikat, a részleteket közösségi oldalukon követhetik nyomon az érdeklődők. Megtudtuk, jövőre bővíteni szeretnék a foglalkozások sorát barkácsolással, az udvaron közösségi asztalosműhely is várja majd az érdeklődőket. Kiss Erzsébet elmondta, az épület még további csinosításra szorul, hiszen nincs endes padlója, a fűtés sincs bekapcsolva, vagyis van még mire költeniük.– Tulajdonosa korábban is volt az épületnek, de gazdája nem. Azzal, hogy ideköltözött a Fatima Ház Alapítvány, immár valódi gazdára is lelt az épület – fogalmazott az alkotóház ünnepélyes avatásán Szentgyörgyi Pál alpolgármester. Beszédében méltatta a szervezet célkitűzéseit és kiemelte, hogy közmunkásokat és megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztatnak. Arra biztatott, hogy minél többen térjenek be adományboltjukba advent idején, hogy az alapítvány sok rászorulónak tudja szebbé tenni a karácsonyát.A most megnyílt adományboltjuk bevételéből tartós élelmiszereket vásárol a Fatima Ház Alapítvány, illetve saját gyerektáboraik támogatására fordítják a pénzt, vagy éppen a kézműves foglalkozásokhoz vásárolnak alapanyagokat.