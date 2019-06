Rendbontó hajléktalanok miatt kellemetlen hely a Honvéd tér

Köztisztasági szabálysértés



Ha valaki az utcán végzi el a dolgát, az ellen a rendőrség köztisztasági szabálysértés miatt indíthat eljárást. A törvény egészen pontosan úgy szól: aki a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, szabálysértést követ el, amely miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldeken a mezőőr is kiszabhat helyszíni bírságot.

Felháborodott levelet kaptunk a közelmúltban egyik olvasónktól, aki képeket is mellékelt hozzá. A két, mobiltelefonnal készült fotón az látható, hogy egy férfi letolt nadrággal, guggolva végzi nagydolgát fényes nappal a Honvéd téren. A képek kora délután készültek, a játszótéren éppen gyerekek játszottak, mászókáztak, szaladgáltak. Olvasónk később elmondta, hogy a férfi, aki a környéken jól ismert hajléktalan, szemmel láthatóan részeg volt, összevissza dülöngélt, miközben próbált könnyíteni magán. Szerdán, amikor kimentünk megnézni, hogy milyen állapotok uralkodnak a téren, nem kellett sokat gyalogolnunk, hogy egy éppen az egyik padrólleeső hajléktalanba fussunk. Próbáltuk tőle megkérdezni, hogy mióta él az utcán, és mi okozta a bajt, hogy odakerült, de sajnos nem lehetett vele beszélni, ő sem volt józan. Ekkor egyébként ő volt az egyetlen a környéken, de az egyik taxis szerint csak azért, mert már napok óta szakadt az eső, és gyakorlatilag víz alatt volt a teljes tér. A taxis férfi azt is elmondta, hogy a hasonló esetek rendszeresen előfordulnak.– Ha jó idő van, itt fekszenek a padon, de nem szól rájuk senki. Nem látni se parkőrt, se senkit, aki rendre utasítaná őket – tette hozzá a férfi. Gyakorlatilag ugyanezt mondta el a téren található pékség egyik eladója. Ő hajnalban jár dolgozni, és egész nap látja, mi történik.– Itt vannak a hajléktalanok hajnaltól közvetlenül velem szemben a padon. Itt isznak, és folyton részegek. Hárman-négyen szoktak lenni, már felismerem őket – mondta az eladó, aki szerint a környéken lakók is panaszkodnak, mert szinte mindenkit zavarnak a hangoskodók. Éppen egy évvel ezelőtt írtuk meg, hogy a Mérey utca egyik udvarában nagy- és kisdolgukat végző, szerelmi életet élő, ittas és hangoskodó hajléktalanokrapanaszkodnak a társasház lakói. A ház lakói és az épület melletti patika dolgozója akkor azért kereste meg szerkesztőségünket, mert megelégelték, hogy tehetetlenek a belső kertbe és a kapualjukba beköltöző és ottdolgukat végző hajléktalanokkal szemben.– Igazuk van a lakóknak, de én erre a problémára nem látom a megoldást. Kitiltani nem lehet a hajléktalanokat. Vizelni közterületen vagy más magánterületén most is tilos, de nem állhat minden hajléktalan mellett egy rendőr– mondta akkor lapunknak Binszki József képviselő.