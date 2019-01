Rosszabb a net, mint az őskorban: Szentmihályon el vannak vágva az információktól

Kovács Árpádéknál, a Tinódi utcában is alig van internet, és a tévéadás minősége is kifogásolható.

Adatáteresztő képesség



Egy internetes adatátviteli kapcsolat áteresztőképességét bit per szekundumban mérik. A Szentmihályon igényelhető egyetlen csomag, a Ritmo kábeles eléréssel működik. 4 megabit per szekundum a feltöltési, 1 megabit a letöltési sebesség. A szolgáltató optikai kábeles csomagjánál, a Diginet 100-nál elméletileg 100 megabit per szekundum a le- és feltöltési sebesség, és a garantált adatáteresztő képesség minimuma is 25 letöltésnél.

Szupergyors internet, több mint száz televíziós csatorna, annak a fele legalább HD-minőségben, ingyenes vezetékes telefon – több szolgáltató kínál ilyen és ehhez hasonló csomagokat. Mindez sok helyen természetes, a Szeged-Szentmihályon élők viszont úgy érzik, mintha visszamentek volna az időben. Közép-Európa egyik meghatározó telekommunikációs vállalata az internetes szolgáltatójuk, mégis el vannak vágva a világtól. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban majdnem hatvanan gyűltek össze, hogy elmeséljék gondjukat és közösen megoldást találjanak.A településrészen közösségi kábeltelevízió működött, melyet a lakosok hoztak létre saját pénzükből az 1990-es évek elején. 2010 után már látszott, az analóg kábeles hálózat nem tudja követni a technológiai változásokat, szükségessé vált a hálózat eladása. Ekkor jelent meg a Digi telekommunikációs szolgáltató, a cég 2017 elején vette meg a helyi kábeltelevíziót. – Azt ígérték, az adásvétel után azonnal hálózatfejlesztésekbe kezdenek, és fél év múlva eljön a digitális Kánaán – emlékezett vissza Patkós Aladár.2017 februárjában írták alá a szerződést, akkor garantálták, hogy a nyárra kiépítik a hálózatot optikai kábellel, és sokkal jobb szolgáltatást nyújtanak. – Azt ígérték, ez őszig megvalósul, majd újabb ígéret jött 2018 elejére, ám azóta már csak nem is ígérnek. Azóta semmi nem történt, még csak karbantartás sem – mesélték a lakók. A 42 analóg csatornáért havi 3300 forintot fizetnek, ugyanezért a pénzért a belvárosban száz digitális csatornát adnak – panaszolják. Ebben nincs benne az internet, azzal még több probléma van, különösen csúcsidőben lassul be. Bende Lajosné azt mesélte, négy héten keresztül kétnaponta jelentette a netes hibát, mire sms-t kapott arról, hogy kijavították, már újra nem működött. Szabó Tibor is mutatta sms-eit, idén eddig csak háromszor jelezte a hibát, aztán feladta. Kovács Ferencék a múlt héten jártak az ügyfélszolgálaton, reklamáltak az utóbbi időben megromlott internetszolgáltatás miatt, ám segítséget nem kaptak. Bús Rolandnál tavaly nyáron két napig nem volt net, kijöttek a szerelők, a modemet és az összes csatlakozót kicserélték, de nem javult a helyzet. Szabó Imre a belvárosból költözött ide, ott is Digijük volt, azt ígérték neki, ugyanazt a szolgáltatást kapják. Imre párja otthonról dolgozik, ha épp használja a netet, akkor Imrének ki kell kapcsolnia a wifit a telefonján is, mert megszakad a szolgáltatás. A Digi oldalán mérte a szolgáltatást, a le- és feltöltési sebesség alig érte el az 1 megabit per szekundumot. Informatikus szakemberek szerint ez azt jelenti, Szentmihályon perceket kell várni egy-egy oldal betöltésére. Rosszabb esetben pedig nincs is net, vagy szakadozik.Úgy érzik, csak hitegetik őket, ráadásul a kommunikáció teljes hiánya jellemzi a céget. Szerintük ha nem is fejlesztenek, azért, hogy a szolgáltatás minősége ne romoljon, kötelesek bizonyos fejlesztéseket elvégezni. Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő is részt vett a fórumon, elmondta, levelet írt a szolgáltatónak, amelyben tájékoztatást kért a fejlesztésről. Válasz hiányában vállalta, hogy február 1-jén maga megy Budapestre a cég központjába. Abban közösen megegyeztek, ha szükséges, a Békéltető Testülethez vagy a Médiahatósághoz fordulnak. Mi is megkerestük a szolgáltatót még szerdán, azóta többszöri ígéret ellenére lapzártánkig nem érkezett válasz.