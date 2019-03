Saját közösségében sem volt jó híre a tápéi gyilkosnak

A Sakáltanya jól ismert hely a melegek között. Fotó: Frank Yvette

– A párom mondta, hogy amikor kért egy italt a Sakáltanyán, és egy ötezressel fizetett, a tápéi gyilkossággal gyanúsított nő egy ötszázasból akart neki visszaadni – mondta lapunknak egy fiatal lány, a szegedi melegközösség tagja.A lányon kívül egy fiúval is tudtunk beszélni, aki szintén tagja a közösségnek, és mindketten azt mondták, hogy nem nagyon ismerték a gyilkost, de a nő néha különösen viselkedett. Szintén a fiatal lány mondta el, hogy tavaly decemberre szerveztek egy programot a Sakáltanyába, amelyet a gyanúsított nő üzemeltetett, és mindenki tudta, hogy tulajdonképpen melegbárként működteti.A lány szerint mindent megbeszéltek, amikor azonban az egyik utolsó egyeztetés lett volna, a bár üzemeltetője elérhetetlen lett. Egészen pontosan nem ő vette fel a telefont az addig ismert számán, hanem egy „nyugdíjas néni" volt a vonal túlsó végén, így a rendezvény el is maradt.A fiú szerint pedig az is rejtély, hogy mikortól vette át a nő az irányítást a bárban. – Ez egyik napról a másikra történhetett, minden előjel nélkül. Egyszer csak már őt kellett keresni, nem a korábbi rendezvényszervezőt – tette hozzá a fiú, aki azt is elmondta, hogy a férfit, akit a nő gyanúba kevert, szintén többször látták a Sakáltanyán.Ahogy korábban megírtuk, a rendőrség gyanúja szerint a nő 2017 májusában veszett össze élettársával, és a 44 éves nő akkor fojtotta meg és ásta el barátnőjét egy tápéi ház kertjében. A megölt nő rokonai azonban csak egy évvel később szóltak az eltűnésről a rendőröknek. Egy évig gyakorlatilag elhitték azt, amit a gyilkos mondott nekik arról, hogy hol lehet a családtagjuk. Hivatalosan tehát 2018 júliusában indult eljárás a Szegedi Rendőrkapitányságon, de akkor még csak eltűnés miatt keresték a nőt.A Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője lapunknak korábban elmondta, hogy miután a nő megütötte és megfojtotta élettársát, a holttestet abba a gödörbe dobta, amelyiket kerti medencének szántak. Ezután felgyújtotta, és csemperagasztóval is leöntötte. A betemetett gödör fölött pedig egy sziklakertet is épített.Szanka Ferenc azt is elmondta, hogy a megölt nőnek volt egy lakása, amelyet kiadott. Gyilkosa azt hazudta a lakás bérlőjének, hogy a tulajdonos börtönben van, és átvett tőle összesen 560 ezer forint bérleti díjat. Ráadásul, amikor kiderült a gyilkosság, a nő azt mondta, hogy egy férfi ismerőse segített neki eltüntetni a holttestet, de kiderült, hogy erről is hazudott. Így a férfit, akit vele együtt őrizetbe vettek, már elengedték a rendőrök.