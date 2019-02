Sportparkban fejleszthetik ügyességüket - Keresik Tiszasziget ironmanjét

– Gyerünk, Dávid, függeszkedj, Bendegúz, indulj szemből – hallottuk az utasításokat a tiszaszigeti általános iskolások sportszakkörén a testnevelő tanártól. Johan Zsolt speciális órát tartott a gyerekek legnagyobb örömére a nemrégiben felépült sportparkban. – A hetedikesekkel és nyolcadikosokkal rendszeresen járunk a Kondi Szigetbe, a település edzőtermébe. Itt, kint pedig komplett gyakorlatsorokat is el tudok végeztetni velük, és ahogy látszik, nagyon élvezik – magyarázta a Szent Antal Katolikus Általános Iskola pedagógusa. A nemrégiben felépült 70 négyzetméter alapterületű, 10 eszközt tartalmazó egyenlő oldalú nyolcszöget az iskolások már belakták, rutinosan mozogtak rajta. Ezen elsősorban saját testsúlyos edzéseket végezhetnek a sportolni vágyók, ám a hetedikes lányok tornagyakorlataikat is bemutatták itt.– A mindennapos sportolási lehetőség új helyszínnel bővült Tiszaszigeten, az új fejlesztés fő célja a közösségépítés. Remélhetőleg az ifjúság kedvelt közösségi színtere lesz a „Kompakt 70" becenévre hallgató sportpark – magyarázta Ferenczi Ferenc, a település polgármestere. Ezt meg is erősítette Bokányi Bianka, aki hét éve tornázik, ő az amúgy fekvőtámaszokra lehetőséget biztosító vasakon kézen átfordulást mutatott be. Mint mondja, nemcsak tesiórán, hanem barátnőivel is lejár ide edzeni délutánonként. Megtudtuk, a templom melletti kis sziget szinte minden izomcsoport hatékony edzését garantálja, a has-, hát-, törzs- és lábizmot fejleszti, és egy függeszkedő mászópálya is várja az ügyesebbeket.A polgármester elmondta, a sportparkra nem pénzt kaptak, hanem a teljes kivitelezést nyerték meg egy pályázaton. Bár elsősorban a fiatalok megmozgatása a cél, májusban versenyt is hirdetnek, amelyen minden falubeli indulhat: keresik Tiszasziget ironmanjét. A megmérettetésre feladatsorokkal készülnek futással megspékelve, a résztvevők ajándékokat kapnak.