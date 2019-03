Szeged a negyedik legnépszerűbb belföldi úti cél a hosszú hétvégén

Turisták a Dóm téren. Ismét megtelik Szeged. Archív fotó: Karnok Csaba

– A magyar turizmus átalakult az elmúlt 8-10 évben. Egyre népszerűbbek a hosszú hétvégék, a rövidebb, 2-3 napos belföldi kirándulások. A jövő hét mellett ilyen a május elseje, húsvét, pünkösd, az augusztus 20-a is. 20-25 csoportot indítunk, ebben az időszakban több ezer embert utaztatunk repülővel vagy busszal – kezdte Zsebők Tamás, a Petőfi Sándor sugárúti Z(s)eppelin ügyvezető igazgatója.Több mint kétszeresére nő a belföldi turizmus forgalma a nemzeti ünneppel egybeeső hosszú hétvégén – derült ki a szallas.hu elemzéséből. Közel 50 ezer forintos egy átlagos foglalás, és jellemzően két éjre szól, a szálláshelyek közül pedig a wellness a legnépszerűbb.Minden ötödik üdülést SZÉP-kártyával tervezik fizetni a vendégek, amelyek átlagos értéke 62 ezer forint. Az apartmanok (21,7 százalék), a négy- (20,5 százalék) és a háromcsillagos (18,9 százalék) hotelek fogadják a legtöbb vendéget, a foglalások kétharmada ezek valamelyikébe szól. Jellemzően két éjszakára szállnak meg a kikapcsolódni vágyók.Az ünnepi hosszú hétvégére programokkal is készülnek a szálláshelyek: jellemzően vetélkedőkkel, népi ügyességi játékkal, túrával csalogatják a vendégeket. A kínálatban megtalálhatók a táncestek, nyereményjátékok, tematikus kézműves-foglalkozások és számos gyerekprogram is.A legnagyobb vendégforgalomra Hajdúszoboszló, Eger és a főváros számíthat, de akik Szeged, Gyula és Hévíz felé veszik az irányt a hosszú hétvégén, szintén tumultussal kalkulálhatnak az utakon. Hegyesi Sándor, a Top Tours utazási iroda vezetője azt mondta, a foglalások alapján a szegediek legnépszerűbb belföldi úti célja a hosszú hétvégén Gyula, amit Hajdúszoboszló, Sümeg és Harkány követ.– Teljesen fullosak vagyunk jövő hétvégén – mondta az alsóvárosi Kálmán Panzió vezetője, Holló János. – A reálbérek emelkedésével folyamatosan növekszik a belföldi turizmus. Ha több a pénzük az embereknek, többet utaznak. Az utóbbi években egyre erősödik ez a folyamat. A reálbér-növekedés mellett másik fontos tényező a szolgáltatások színvonalának növekedése – árnyalta a képet Iváncsics Nándor, a Novotel Szeged igazgatója.A wellness-szálláshelyek népszerűségét jelzi, hogy a mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotelben már egy hónapja minden hely betelt a március 15-i hosszú hétvégére. Berta Zsolt, a hotel igazgatója azt mondta, várólistát vezetnek, hogy ha valaki lemondja a foglalását, akkor a soron következőt értesítik.– Az előző évek tapasztalata és az idei előzetes csoportbejelentkezések alapján kiemelt látogatószámra, illetve bevételre számítunk a március 15-i hosszú hétvégén – mondta lapunknak Gergely Gábor, a makói Hagymatikum fürdő igazgatója. Az ünnepi időszaknak köszönhetően a magyarok aránya a román és szerb vendégekéhez képest várhatóan magasabb lesz egy átlagos hétvégéhez képest. Ezt erősítették meg szállásadó partnereik is, akiknél már hetek óta szinte az összes szobát lefoglalták.– Nálunk sincs már sok híja a telt háznak – tájékoztatott Tokody Péter, a makói Hotel Glorius értékesítője. A hosszú hétvégére háromnapos csomagot is összeállítottak vendégeiknek fürdőbelépővel, étkezéssel, mi több, szombat estére a szálloda éttermébe műsoros estet is szerveztek Janza Kata fellépésével. Megtudtuk: ahogyan az érdeklődők között a fürdőben, úgy az itteni szállásfoglalók között is a hazaiak vannak többségben – arányuk 80-90 százalékos.