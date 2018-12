Szegedi jövő érintéssel és villamosítással - okos városban a fizetés készpénzmentes, a tömegközlekedés elektromos

A 2017-ben indult Etelka Online Menza nagyon sikeres, az iskolai ebédbefizetések 63 százalékában a szülők már ezt használják. A tömegközlekedésben is 50 százalék feletti már ez az arány, ami jelentősen csökkentette a sofőrök terhelését és javította a menetrendi pontosságot. Fontos előrelépés, hogy idén áprilistól novemberig 8-ról 31 százalékra nőtt a járművön érintéssel vásárolt jegyek aránya.

Jegyváltás érintéssel. Tehermentesíti a sofőröket, könnyebben tartható a menetrend. Fotó: Frank Yvette

– Jelzem, hogy az elektromobilitás már Henry Fordnál szóba került, felesége elektromos járművel közlekedett, és ehhez elegendőnek is bizonyult az akkori 120 kilométeres hatótávolság

Önjáró trolik az ELI-hez

Amennyiben az elektromos autóbuszé lesz a jövő, akkor is fontos, hogy troli-felsővezetékről is töltődhessenek, ezen a megoldáson ma is sok gyártó dolgozik. Szeged belvárosa és a ELI, illetve a köré épülő tudományos park között 2022–2024 között már elindulhatnak azok a kísérleti járművek, amelyek a végállomáson, illetve felsővezetékről töltődnek. Ám az utóbbi nem lesz kiépítve végig az útvonalon, a befejező szakaszt önjáró (troli)buszként teszik majd meg a járművek.