Szegedi parkolóbérlet-per: csak októberben születhet ítélet másodfokon

A Gyulai Járásbíróság október 2-án a Szegedi Közlekedési Kft. két korábbi vezetőjét, valamint a cég korábbi parkolási üzletág-vezetőjét társtettestként, Szeged korábbi címzetes főjegyzőjét, egyik korábbi alpolgármesterét, valamint a polgármesteri kabinet vezetőjét felbujtóként jelentős, illetve nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettében mondta ki bűnösnek. A vádlottakat a bíróság hat és tíz hónap közötti végrehajtásában egy évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta.

Csak októberben születhet másodfokon ítélet a Gyulai Törvényszéken az ingyenes szegedi parkolóbérletek ügyében indult perben.A bíróság Kempfné Agod Éva vezette tanácsa a csütörtöki tárgyaláson - azt követően, hogy rendkívüli részletesen kikérdezte a vádlottakat személyes körülményeikről - október 31-re napolta el a per folytatását. A tanácsvezető bíró döntését azzal indokolta: át kell tekinteniük a fellebbezéseket, hogy azok alapján döntsenek az esetleges szükséges bizonyításokról.A bíróság megállapította, hogy a vádlottak 2008 és 2012 között 307 ingyenes parkolóbérletet biztosítottak természetes és jogi személyeknek úgy, hogy erre képviselő-testületi felhatalmazásuk, vagy egyéb jogszabályi alapjuk lett volna. Olyan személyek is részesültek ingyenes parkolóbérletben, akik semmilyen kapcsolatban nem álltak az önkormányzattal.Az ügyészség súlyosbítás érdekében jelentett be fellebbezést, és kérte, hogy a Szegedi Közlekedési Kft. korábbi irányítóit tiltsák el a gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól. A vádlottak és védőik bűncselekmény hiányában történő felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.