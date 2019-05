Szegedi torták a legjobbak között

A napokban mutatták be a Magyarország Cukormentes Tortája verseny döntőseit. A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány közös rendezvényén ismertették a döntősöket. A cukormentes kategóriában 14 pályamunka érkezett. Az 5 finálés közé 2 szegedi cukrászda is bekerült: a Boldogasszony csipkéjére keresztelt torta a Reök Kézműves Cukrászda, a Kicsi Gesztenye pedig az A Cappella Cukrászda csapatának remeke.A tortákat egyelőre nem szabad árulni, de mindkét cukrászda vezetője megmutatta nekünk a fináléba jutott édességet. Gyuris László mestercukrász, az A Cappella tulajdonosa csapatmunkának nevezte és a kollégák érdemének tartja az elismerést, akik a megvalósításban, a finomításban és az elkészítésben is segítettek neki.– A mi tortánk nemcsak cukor-, hanem gluténmentes is. A piskótája mandulaliszt, dió, puffasztott amaránt és tojás felhasználásával készült. A két réteg piskóta között két réteg erdei áfonyából készített gyümölcsvelő található, a krém pedig gesztenyéből, tejszínből és tojásfehérjéből készült – mondta a cukrász.Az újhullámos cukrászda, a Reök a málna népies neve alapján Boldogasszony csipkéjének keresztelte a tortát. Novák Ádám cukrászmester azt mondta, csapatmunka a siker, heten dolgoztak a süteményen.– A málnát mentával bolondítottuk meg, kétfajta csokival készült: a piskóta ét-, a mousse tejcsokoládéval. A tetején málnalekvár van.A Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztesét augusztus elején ismerheti meg a nagyközönség, és az augusztus 20-i ünnepségeken kóstolhatja meg először.