Szöcskék a teremben - meglestük a kötélugrókat - fotók

Ugrókötelet kapni a kézbe, és addig pörgetni, amíg csak bírjuk szusszal, gyerekként egyáltalán nem tűnt nehéznek. Többszázas nagyságrendig voltunk képesek számolni a lábakadás nélküli ugrásokat, miközben épp csak annyira fulladtunk ki, hogy azért még vissza tudjunk pattanni a biciklire, folytatva a ma már végtelennek tűnő mozgást.Állóképesség – ez a kifejezés egy gyerekkori barátom szótárában sem szerepelt, hiányt mégsem szenvedett benne senki. Így húsz év távlatából, a nemrégiben meglátogatott kötélugró szakkörön felfrissített tapasztalatok alapján, meg kell emelnem a kalapomat mindenki előtt, aki képes huzamosabb ideig anélkül ugrálni, hogy összeesne. Mi megállapítottuk: felnőttként sajnos már ezredennyi intenzív mozgástól is simán kórházban kötnénk ki.Jellegzetes hang tölti be a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra bordó termét: ismerős ritmust ver a padlóhoz csapódó kötél, amelyet a levegőben vágott útjának süvítő hangja vált. Automatikusan behúzzuk a nyakunkat, amikor a kötélugrók háta mögött osonni kezdünk a terem egyik végéből a másikba.Színes, műanyag gyöngyökkel díszített kötelekkel kezdik az edzést, amelyet Selmeci Tímea irányít. A gyerekek figurázva szaladnak körbe, a pontos mozdulatokat nehezen követi a szemünk. Már pár perc munkájából látszik, hogy amellett, hogy ez a sport az egész testet átmozgatja, jelentősen javítja a koncentrációs képességet is. De fejleszti a ritmusérzéket, az alkalmazkodóképességet, az egyensúlyérzéket és a tüdőkapacitást is. Nem véletlen, hogy a bokszolók is használják edzéseik során. A 10 éves Jureczky Ákos az egyetlen fiú a csapatban. Ő azt mondja, a kötélugrás jó kiegészítő sportja a focinak is, amelyet mellette ő maga is rendszeresen játszik. Testvérével, a 12 éves Viktóriával járnak a kötélugrószakkörre, ahol a márciusban kezdődő diákolimpiára is készülnek.Szöcskék – mondja az edzőjük, Selmeci Tímea, és megmutatja a csapat másik sporteszközét, a gyorsasági kötelet. A gyerekek ezzel a kezükben is nagyon ügyesek, de már az első pár ugrásuk keltette hangból tudjuk, ez tényleg nem gyerekjáték. Sokkal nagyobbat üt, derül ki, hiszen ezt a kötelet már drótból készítik. Mi is a gyöngyös kötelet kapjuk meg inkább a próbálkozáshoz.