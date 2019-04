Takarítják a várost, útlezárások várhatók többfelé: mutatjuk, merre ne menjen!

A tavalyi évhez hasonlóan a két szegedi önkormányzati cég, a környezetgazdálkodás és az SZKT idén is várostakarítási munkát szervez a belvárosban. A közös takarítást a hétvégén több ütemben végzik. Makrai Lászlótól, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a takarítási helyszínek nem változtak, ugyanazok, mint ősszel. – A két nap alatt a kijelölt utcákban a forgalmi sávok mellett a parkolókat, az útpadkákat, valamint a csapadékelvezetést biztosító keresztrácsokat is megtisztítjuk. Kollégáink a kézi erő mellett seprűs takarító gépjárművekkel is takarítják az utcákat – részletezte Makrai László. A munkálatok miatt szombaton a Bocskai, a Török és a Jósika utcán számíthatunk időszakos útlezárásokra reggel 8 és délután 4 óra között. Vasárnap a Takaréktár, a Fekete sas és a Gogol utcát tisztítják. Az útlezárások mellett mindkét nap forgalomelterelések és parkolási tilalmak is várhatók.– A takarítást végző munkatársaink az útpályán dolgoznak, ezért kérjük a gépjárművel közlekedők türelmét és fokozott figyelmét, valamint alkalmanként segítségét is, hogy rendben és terv szerint fejezhessük be ezt a közcélú, városszépítő akciót – fordult a lakossághoz kérésével a környezetgazdálkodási társaság ügyvezetője.