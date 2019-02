Tavaszváró kiállítás Szőregen

Gál Mihály szakmája szerint villamos üzemirányító, de 2014 óta fest aktívan. A szegedi születésű alkotó fő témája az arc és az emberi test, szőregi kiállításán is ilyen képek dominálnak. A művelődési házban visszaköszönnek a falakról a velencei karnevál jólismert maszkjai, de Audrey Hepburn, Eddie Murphy és Tömörkény István arcképei is. Utóbbiról készült portrét Gál Mihály a művelődési háznak ajándékozta.Tájképekben is bővelkedik a kiállítás. Akad havas erdő, de számtalan festett állat is. Hóban gázoló macska, vagy épp répára éhes zebra. A képek február 28-ig megtekinthetőek.– A pasztellkréta és a grafit áll legközelebb hozzám, persze a női szekció ábrázolása is a művészet része – árulta el Gál Mihály körbe mutatva, hiszen női portréból akadt talán a legtöbb.A művész nem csak a Tömörkény-portrét ajándékozta el az est folyamán. Egy képét ki is sorsolta a tárlat látogatói között.