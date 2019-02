Tegnap Szegeden járt Kubatov Gábor - Villáminterjú

- Mit vár a ma esti mérkőzéstől?

- Természetesen nagy csatát, mint mindig, és persze Fradi-sikert, mint az elmúlt években általában. Édesanyám úgy tanította, sose mondjam, hogy akarok valamit, de most mégis így kell fogalmaznom: mi idén bajnokságot akarunk nyerni. Ehhez pedig ma is szükséges a győzelem.



- Tavaly négy ponttal vezettek a Vidi előtt, most már nyolc pont az előnyük. Idén ez elég lesz az elsőséghez?

- Idén talán mindennél többet tettünk érte, a csapat nagyszerű felkészülésen van túl, jól sikerültek az igazolások is. Bizakodom.



- Az új edző, Sergei Rebrov hozza a megváltást?

- Ahogy a kudarc, úgy a siker is közös, de azért szerződtettünk tavaly nyár végén a világ legjobb 50 edzője közül szakvezetőt, hogy szintet lépjünk, és a nemzetközi porondon is eredményesen szerepeljünk. Ehhez elengedhetetlen a bajnoki cím. Ráadásul, idén 120 esztendős az FTC, az egyik legszebb születésnapi ajándék lenne minden Fradi-szurkolónak a 30. bajnoki arany.