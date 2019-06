Titkos baksi előfizetőnk nyerte a barkácskészletet

– Nagyon szeretek barkácsol­­ni, bütykölni, de ötvenéves szer­­számaim vannak. Amikor megláttam a szórólapot, mi­­szerint barkácskészletet nyer­het az egyik új Délmagyarország-előfizető, titokban leültem a számítógép elé, és megrendeltem az újságot – mesélte a korát meghazudtolóan fiatalos Bába János. A felesége nem hitte, hogy nyerhetnek, sosem volt még rá példa. Most határta­lan az örömük, egyrészt az egy évig tartó ingyenes előfizetés, másrészt a vadonatúj fúrógép és a barkácskészlet miatt.



A házaspárnak korábban év­tizedekig járt a lap, de miután Sze­gedről kiköltöztek János szülőfalujába, búcsút vettek tőle. Ennek ellenére a férfi a jövőben is szívesen olvassa a hagyományőrzőnek tartott újságot.



Régi-új előfizetőnk közle­ke­­désrendészetet oktatott Sze­geden, a Csongrád Megyei Közlekedésbiztonsági Tanács titkáraként ő rendezte meg az első szegedi forgalomirányító versenyt rendőrök számára. Sőt, sokáig autósiskoláknál is oktatott KRESZ-t. Nyugdíjasként sem tétlenkedik, számítógépeket javítgat, korábban rá­­diókat szerelt. A családi eseményeket korábban VHS-kazettákra rögzítették, most ezeket a felvételet digitalizálja, emellett hatalmas kertjük gon­dozásával tölti napjait. Házukban feleségével kettesben élnek.



Az 50. házassági évfordulójukat idén ünneplő pár két leányt nevelt fel, és két unokájuk is felcseperedett az elmúlt években: egyikük a középiskolát végzi, a másik egyetemista. János is próbálkozott az egyetemmel, de végül felhagyott vele. Gimnazista éveire viszont szívesen emlékszik. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett olyan legendás tanárok diákja­ként, mint Hajnal Imre vagy Rosztóczy Ernő. Utóbbi óráján megesett, hogy a hátsó sorokban ülő két csintalan osztálytársa az óra elején kilógott az ablakon keresztül a szemközti strandra, úsztak egyet, majd az óra végére visszamásztak a helyükre. A komiszság nem derült ki – emlékszik vissza a régi szép időkre Bába János.