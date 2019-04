Több mint 555 milliót költ fejlesztésre Balástya: a legnagyobb beruházás a termálvizes energetikai korszerűsítés lesz

70 millióból kerékpárutat építettek a település központjából kiindulva a Kapitánysági úti vasúti átjáróig.

Fotó: Karnok Csaba

555 millió 439 ezer 998 forint – ennyiből válthatja valóra évtizedes álmait a balástyai önkormányzat. Ujvári László polgármestertől megtudtuk, hét pályázatot nyertek el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében. Azt mondja, először 90 millió forintból a csapadékvíz-elvezető rendszer hiányzó harmadik szakaszát építették ki. Ezt követően az idősek nappali ellátását szolgáló épületet újították fel kívül-belül 15 millió forintból, majd 70 millióból kerékpárutat építettek a település központjából kiindulva a Kapitánysági úti vasúti átjáróig, vagyis a régi 5-ös út mentén húzódó bicikliúthoz csatolták az új vonalat.– A kerékpárút által élhe- tőbb, a csapadékvíz-elvezetéssel biztonságosabb, míg a termálvizes fűtéssel jelentősen olcsóbban üzemeltethető lesz Balástya. Mindemellett pedig a vállalkozóknak vonzóbbá válunk, akiknek idetelepülésével nő az adóbevételünk, és munkahelyek jönnek létre. Ezek nem látványberuházások, a jövő kihívásainak tudunk megfelelni általuk – hangsúlyozta Ujvári László.Jelenleg is folyamatban van a közbeszerzés a piactér építése kapcsán. Nemcsak a helyi termelők portékáinak árusítását szolgálja a több mint 55,9 millió forintos beruházás, hanem közösségi térként is funkcionál majd. A legnagyobb munka a 246,5 millió forintos termálvizes energetikai korszerűsítés lesz, ennek keretében új termálkutat fúrnak, és a hálózatot kiépítve biztosítják az iskola, a könyvtár, az óvoda, a polgármesteri hivatal és a teleház fűtését. 50 millióból fejlődik az ipari park, míg 28 millióból rendezvényeket szerveznek a helyi identitás erősítése érdekében Csengelével és Pusztaszerrel közösen. Megtudtuk, a Magyar Falu program keretében keresik az újabb lehetőségeket, először a művelődési ház renoválására adják be a kérelmet, de a tervek közt szerepel az orvosi rendelő, három bérlakás, és az utak, járdák rekonstrukciója is.