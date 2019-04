Több mint kilencezer fegyver van a megyében

A fegyverek egy részét a vadászok használják. Archív fotó: Schmidt Andrea

Érdekes adatokat ismertetett többek között a fegyvertartásról a megyei rendőrfőkapitány a Csongrád Megyei Közgyűlés legutóbbi ülésén, ahol a rendőrség tavalyi évéről számolt be. Dakos József elmondta, hogy a megyében 2903 ember jogosult valamilyen lőfegyver tartására. Rajtuk kívül úgynevezett jogi személyeknek is lehet fegyverük. Ők lehetnek például vállalkozások vagy akár civil szervezetek is. Közülük 56-nak van fegyvertartási engedélye. Velük együtt Csongrád megyében összesen 9227 darab engedélyezett lőfegyver volt nyilvántartva tavaly.A lőfegyver-, lőszermegszerzési, valamint a -tartási engedély két külön engedélyt jelent. Akinek megszerzési engedélye van, annak 8 napon belül be kell mutatnia a rendőrségnek a megszerzett fegyvert, hogy bejegyezzék az engedélybe. Akinek pedig tartási engedélye van, az az engedélyben meghatározott fegyvert birtokolhatja, viselheti és tárolhatja, de persze nem kötelező megvennie. Rendőrségi tartási engedély kell például a muzeális lőszerek kivételével a többi lőszer, a flóberttöltény gyártásához, javításához, forgalmazásához, a lőfegyver hatástalanításához, a lőfegyver kiállításához és a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez is. És persze a pisztolyok tartásához is. De például egyáltalán nem szabad automata tűzfegyvereket, páncéltörőket és az ezekhez tartozó lövedékeket vásárolni. És nem is kaphat mindenki fegyvertartási engedélyt. Így a büntetett előéletűek vagy a már elítéltek, az államellenes bűncselekményt elkövetők és a gyilkosok jobb, ha nem is keresik ezzel a rendőrséget. Ha pedig valaki nem csinált ilyeneket, akkor sincs egyenes útja, mert rengeteg mindennek kell még megfelelnie.A lőfegyver tartásához előírt vizsgát például a megyei rendőr-főkapitányságon kell letenni. A vizsgára írásban kell jelentkezni, és a jelentkezésben meg kell jelölni, hogy milyen lőfegyverre szeretne engedélyt az ügyfél. Érdekes, hogy nem kell vizsgázniuk az igazságügyi fegyverszakértőknek és a vadászoknak sem, de csak ha vadászpuskát szeretnének.