Továbbra sincs vécé az újszegedi Erzsébet ligetben - Lesz-e megoldás?

Mint ismert, a liget felújítása még tavaly február 21-én kezdődött el, eredetileg októberig tartott volna a fejlesztés, azonban az önkormányzat közleménye szerint a rossz idő közbeszólt. A több mint egyéves várakozást követően márciusban adták át.

Olvasói panaszt kaptunk Csörög rovatunkba, miszerint hiába a nagy fejlesztés az újszegedi Erzsébet ligetben, nem készült vécé, és ivókutat sem találni. Tettünk egy sétát mi is a ligetben, három kutat biztosan találni, viszont a kültéri kondipark melletti egyáltalán nem üzemel, hiába próbálkoztunk. Vécét valóban továbbra sem találni, kizárólag rendezvények idején, akkor ugyanis mobil vécéket visznek a területre, de egy átlagos napon nincs hol elintézni a dolgot. Ez a parkot körülvevő bokrokban meg is látszik. Nem egyszerű a szülők élete, hiszen ha sétálnak egyet gyermekükkel, vagy kiviszik a játszótérre, nincs hova vinni az apróságot, ha dolga van.Megkérdeztük a városvezetést, mikor orvosolják a problémát. Tájékoztatásuk szerint a hibás kutat a kivitelező megjavítja a garanciális munkálatok részeként, míg a mellékhelyiségeket az újszegedi szabadtéri színpad működtetője, a Szegedi Szabadtéri Játékok üzemelteti majd.Azt egy április eleji pénzügyi bizottsági ülésről már biztosan tudni, hogy pályázat útján keresi az önkormányzat a szabadtéri színpadhoz és környékéhez tartozó büfé, kerthelyiség és mosdó üzemeltetőjét.Hideg- vagy melegkonyhás is lehet a büfé, minden évben május 1. és szeptember 30. között köteles nyitva tartani a bérlő, de lehetősége van akár március 1-től október 31-ig is erre. Továbbá reggel 8 órától este 8 óráig kell a vásárlók rendelkezésére állni, ha tovább tart nyitva, a mosdót is addig kell üzemeltetni, a használata pedig nem köthető fogyasztáshoz.Vagyis tavasztól őszig lesz hol vécézni, de ha netán egy téli séta során jönne ránk, akkor hazáig vagy egy következő lehetőségig tartogatnunk kell.A Zöld Város program keretében több mint egymilliárd forint európai uniós forrásból újult meg a terület, 1,5 kilométeres rekortánpályát és 1 kilométeres aszfaltos futópályát alakítottak ki, modernizálták a közvilágítást, kutyafuttatót és tanösvényt hoztak létre, fejlesztették a sportpályákat és a játszóteret, illetve 30 térfigyelő kamerát is felszereltek, valamint 24 kültéri fitneszeszközt telepítettek.A liget átadása után több olvasónk panaszkodott. Akadt, aki a nyilvános vécét hiányolta, másvalaki azt kifogásolta, hogy a kivágott hatalmas farönköket szanaszét hagyták, és az öntözőrendszer csövei is sok helyen kilátszanak a földből. A kutyatartóknak pedig az nem tetszett, hogy az ebeknek kialakított akadálypályát jó vastagon felszórták homokkal, amibe az ebek lába belesüpped, így nem tudnak elrugaszkodni.