Új könyve 900 emberfejet tartalmaz: Tandori Dezsőt telefonon köszöntötték a szegediek

Tandori Dezső nem szívesen mozdul ki otthonról.

A neves évforduló kapcsán több irodalmi lap által köszöntött élő klasszikusnak sok közös témája van a várossal. A Tiszatáj 1971 óta közli verseit, 2002 óta pedig 11 kötetét a Tiszatáj kiadója jelentette meg. A legújabbat, a Nincs beszédülést, amely magyar és egyetemes irodalom műveinek szerzőit és szereplőit megidéző, föliratokkal ellátott grafikákat – lényegében vagy 900 emberfejet – tartalmaz, az esten többen is zavarba ejtő munkának nevezték. A rajzok illusztrálják a folyóirat decemberi Tandori-köszöntő számát, most kiállítást is rendeztek belőlük a szerkesztőségben, Fried István irodalomtörténész nyitotta meg. Később ő és Bacsa Gábor irodalomtörténész, valamint Tóth Ákos és Orcsik Roland szerkesztők beszélgettek Tandori gigászi méretű életművének művészettörténeti kapcsolódásairól.A költő fölhívása telefonon tervezett akció volt, de nem bíztak száz százalékig a sikerben. Egyszer már mondott olyat Dezső, hogy nem szeretne ily módon „Bessenyei Ferenc, az Úr hangja" lenni. Nem is volt az. Örült, mert megérkezett hozzá a frissen elkészült könyv a fejekkel. „Szép lett, egy baj van vele: én. És ez nem egy olcsó tréfa" – magyarázta. Beszélt kétségeiről, arról, mi inspirálta arra, hogy Csehov három nővérének, Ottlik Géza regényhőseinek, Mándy Iván futballistáinak vagy örök kedvencének, Maigret felügyelőnek ily módon állítson emléket, a nemrég vett 120 színű krétakészlet hatféle árnyalatú feketéjével. Sokat foglalkozott verebekkel, medvékkel, lovakkal, úgy érezte, tartozik az embereknek, most „igazságtevés történt". „Nem nagyon járok – a végét járom" – magyarázta derűsen. Tényleg nem mozdul ki otthonról. Azt nem viselné el, hogy elvigyék valahová, és ott ellegyen. Az lenne jó, ha elindulhatna a mindennapi írás után sétálni a piacra, ott meginni egy fröccsöt, enni egy rántott gombafejet vagy krumplis tésztát: „ezeket a feleségem elkészíti nekem, de az nem a piac".