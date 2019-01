Ujhelyire cserélhetik Botkát

Ujhelyi István: Bontsuk le együtt az új vasfüggönyt! 2015. június 21. otó: ujhelyi.eu

Információink szerint azért gondolkodik a cserén a párt vezetése, mert több olyan büntetőügy is van a bíróságok előtt, amelyek – akár a kampány kellős közepén – "elérhetnek" Botka Lászlóig, az MSZP viszont semmiképpen nem akarja ezzel azt kockáztatni, hogy elveszíti egyik utolsó bástyáját, Szegedet.Ismert: tavaly novemberben ítélte nem jogerősen letöltendő börtönbüntetésre csődbűntett miatt a Szegedi Járásbíróság a Szeviép korábbi vezetőit. Az építőipari nagyvállalat ugyan konzorciumi tagként, de folyamatosan kapott komoly megbízásokat a várostól.A Szeviép-ügynél is érzékenyebben érintheti a jelenlegi polgármestert a szegedi parkolási botrány.Tavaly októberben hűtlen kezelés miatt bűnösnek mondta ki, és első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Mózes Ervin főjegyzőt, Solymos László alpolgármestert, Botka László helyettesét, és Kalmár Gábor polgármesteri kabinetfőnököt a Gyulai Járásbíróság.Ráadásul még a levegőben lóg egy 250 milliós vesztegetési ügy is. Egy F. Attila nevű férfi vallotta azt bíróság előtt, hogy a 2000-es évek elején német befektetők képviseletében keresett fejleszthető ingatlant. Arról beszélt, hogy a pécsi Szent István-aknát Botka László ajánlotta a figyelmébe, aki jó barátságban volt az azóta már elhunyt Toller László pécsi polgármesterrel. F. Attila szerint az ingatlan megszerzésének felgyorsításáért kért és kapott összesen 250 millió forintnyi kenőpénzt a két politikus.Ujhelyi mellett szól szegedi kötődése és helyismerete, de indításában más okok is közrejátszhatnak: jelen állás szerint az MSZP megsaccolni sem tudja, hogy hány mandátumot szerez az idei uniós választáson, és – ahogy informátorunk fogalmazott – már most óriási a tülekedés, „hárman-négyen is ácsingóznak a befutónak tűnő helyekért". Ujhelyi levételével „felszabadulna" egy hely az uniós listán, a szocialista politikust Szeged polgármesterjelöltjeként pedig olyan „végvári hősként" lehet pozicionálni, aki mögött felsorakozik a teljes Orbán-ellenes brüsszeli balliberális garnitúra.