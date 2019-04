Vers-kép-fény Tápén

A költészet napja alkalmából nyílt kiállítás csütörtökön a Heller Ödön Művelődési Házban. Tápén három művész alkotásait lehet megtekinteni: a nemrég elhunyt László Anna grafikusművész, Bakacsi Lajos festőművész és Marton József Ferenc képíró munkáit állították ki.– A művészet minden esetben költészet. A nem létező dolgokat teszi létezővé – mondta a szinesztéta és költő, Marton Árpád a megnyitón, aki kiemelte, hogy László Anna életében is kiemelt helye volt a költészetnek, elég csak az illusztrációira gondolni. Azonban nem csak a költők csendestársaként kell emlékezni. – Anna örök, ahogy Juhász Gyula is fogalmazott.A kiállítás után Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő mutatta be a 60 év 60 kép című kiadványt. Az érdeklődők megzenésített verseket is hallhattak az eseményen a Lyra együttes tolmácsolásában.