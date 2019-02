Az úr az űrből Árpádhalmon disznótorozott a barátaival - Farkas Bertalan szívesen felkészíti a második magyar űrhajóst

Falusi gyerek vagyok. Mindig tartottunk otthon disznót. Minden tiszteletem a vegetáriánusoké, de én nagyon szeretem a disznótoros ételeket, a hurkát és a kolbászt - mondta Farkas Bertalan az árpádhalmi disznótorban. Az asztronautát barátai vitték el a megyehatáron lévő kis faluba. A helyieknek nagy meglepetést és örömet okozott a magyar űrhajós jelenléte.- Ez már a nyolcadik disznótoros rendezvényünk. Jöttek vendégeink a vajdasági Szajánból, a partiumi Árpádról, itthonról Nagytőkéről és Gyomaendrődről, valamint a csehországi Buchlovicéből. Segítenek feldolgozni a három disznót, amiket levágtunk - ezt Szarka Attilától, Árpádhalom polgármesterétől tudtuk meg.Az önkormányzat a közmunkaprogramban nevelte a sertéseket, amik összsúlya elérte a 600 kilót. Hagymás vért, hurkát, kolbászt, sült húst és sült májat készítettek, amikhez támogatói jeggyel juthattak a vendégek. A befolyt összeget a Károlyi Ferdinanda egyesületnek adományozza az önkormányzat. A civil szervezet a helyi kulturális élet motorja.A finomságokért folyamatosan jöttek mindazok, akik ráéheztek egy kis disznótorosra, mert falu ide, vagy oda, már Árpádhalmon is ritkaság számba megy a disznóvágás.Farkas Bertalan is elismerően szólt az árpádhalmi ízekről. Neki is meglepetés volt, hogy odavezetett az útja.- Orosházi barátaimhoz jöttem látogatóba. Késett a vonatom egy órát. A barátaim elém jöttek Békéscsabára. Miután átültem az autóba, azt mondták, elmegyünk egy nagyszerű helyre, Árpádhalomra. Erről a szép és kedves kis faluról eddig mindössze annyit tudtam, hogy Békés és Csongrád megye határán van - mondta az űrhajós.Az idén 70 esztendős Farkas Bertalan 1980. május 26-án indult a világűrbe Valerij Kubaszovval, a Szojuz-36 űrhajó fedélzetén. Magyarország ezzel az űrutazással a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe. Két nappal később kapcsolódtak össze a Szaljut–6 űrállomással. Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov 1980. június 3-án tértek vissza a Földre.- Igaz, hogy én voltam az első magyar, aki az űrben járt és jelenleg az egyetlen is, de az nem lehet, hogy én legyek az utolsó! Szívből szeretnék részt venni a második magyar űrhajós felkészítésében, akivel örömmel koccintanék a sikeres földet érése után. Remélem, erre sor kerül még az életemben - említette meg Farkas Bertalan.Bár az űrutazása lassan 40 évvel ezelőtt történt, bármerre jár, mindenütt nagy szeretettel veszik körül az emberek. Az árpádhalmiak is örömmel fotózkodtak vele, sokan felidézték, milyen büszkén nézték a tévében annak idején a magyar űrhajóst.