Eljött Szentesre a gyöngyhajú lány - Galéria

Kígyózó sorok és vidéki múzeum környékén ritkán látott tömeg várta az együttest és az őket körülvevő korszakot bemutató kiállítás megnyitóját Szentesen. A Koszta József Múzeum szervezői nem a levegőbe beszéltek, valóban „nagyot szólt" az Omega-kiállítás.Az együttes tagjait a megnyitó előtt Antal Balázs Tibor képviselő fogadta a Páterház étteremben, ahol Kóbor János és Benkő László meg is kóstolta Dömsödi Zsolt séf finomságait, az Omega-menüt.A múzeum lépcsőin addigra már annyian gyűltek össze, hogy szinte mozdulni sem lehetett a tömegben. Szirbik Imre polgármester megnyitója után végre a látogatók is birtokba vehették a kiállítást, ami sokak szemébe csalt örömkönnyeket. Kóbor János és Benkő László is meghatódva mondta el lapunknak, milyen élmény viszontlátni egykori fellépőruháikat, hangszereiket.

Nagyszerű dolog, hogy létrejött ez a kiállítás, méltó körülmények közé kerültek az Omega-relikviák.

– mondta el Kóbor János.

Először nem tudtam elképzelni, hogyan lehet ezt megvalósítani, összerakni úgy, hogy a rajongóknak, de nekünk is örömet okozzon. Sikerült, mi is örülünk ennek a kiállításnak.

– fűzte hozzá Benkő László.A Gyöngyhajú lány című tárlat több puszta kiállításnál, egyben kultúrtörténeti barangolás is a XX. század második felének Magyarországán. Interaktív időutazás és emlékidézés az Omega-relikviák között.