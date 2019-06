Finomságokkal várják az "ízművesek" a Szentesre látogatókat - Fotók

Folytatódik a Szentesi Üdülőközpont és a Szentesi Vendégszeretet Egyesület együttműködése, az idén tíz éves egyesület már a harmadik nyáron szervez közösen programokat a stranddal. Az üdülőközpont pihenő, kikapcsolódó vendégei életét idén egy kis gasztronómiával és kultúrával szeretnék színesíteni, így ezen a nyáron négy alkalommal is megrendezik a Helyi ízek utcáját, szentesi és környékbeli „ízművesek" közreműködésével, kóstolókkal. A programot az Együtt Szentesért Egyesület jóvoltából kézműves foglalkozás és helyi kézművesek vására egészíti ki. A korábbi években népzenei sokadalom is része volt a nyári programsorozatnak, de ezt az elemet idén a szervezők kihagyták.Mint Zsura Zoltántól, az üdülőközpont műszaki vezetőjétől megtudtuk, örömmel vesznek részt a rendezvénysorozatban, igyekeznek támogatni és hogy minél jobban sikerüljön.– Ezzel is egy plusz programot tudunk kínálni a náluk nyaralóknak, reméljük ez a vendégszámban is megmutatkozik majd – mondta el Zsura Zoltán.Az ízek utcájával egyébként nem csak Szentesben gondolkodnak a szervezők, a Sipos Edit sétányon rendezendő programra a környező településeket is meghívták.Idén négy alkalommal, június 29-én, július 13-án, július 27-én és augusztus 20-án 14 és 18 óra között válogathatunk a gasztronómiai meglepetések között, túrófánkot, köleskását, az időszaknak megfelelő gyümölcsökből készült lepényeket és más házilag készített süteményeket kóstolhatunk a strand sétányán. A szervezők a strandbelépő váltása mellett a rendezvényekhez 200 forintos támogatójegy vásárlását kérik a látogatóktól, ezért cserébe a kóstolgathatnak, és képeslapot és sorsjegyet is kapnak.