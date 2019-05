Jó példáért jöttek el Szentesre Izraelből

A két település között már több mint húszéves kapcsolat van, ezért az már nemcsak a szakmáról, de a résztvevők közötti barátságról is szól. Maozia Segal például magyarul kezdte beszédét: Polgármester Imre, hogy vagy? – szólította meg a házigazda városvezetőt.



A találkozón Elhangzott, az alpolgármester reméli, a köztük lévő kapcsolat még sokáig megmarad, és folytatódik azután is, ha már nem lesznek hivatalban.



Megtudtuk, a Hof Ashkelonbó érkezett izraeli vendégek egy hétig lesznek Magyarországon, ez idő alatt két napot töltenek Budapesten, de meglátogatják a Szegedi Tudományegyetemet is. Szentesen a szociális ellátórendszerrel ismerkednek, a helyi intézményeket látogatják majd meg.