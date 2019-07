Lapistóra is jut a figyelemből: javítják a közvilágítást és az árkokat is

Szentesről Nagymágocsra tart­­va nagyjából félúton találjuk Lapistót. Bár a belvárostól majd negyedórányi autóútra van, mégis Szenteshez tartozik a tanyaközpont, ami nagyjából száz embernek ad otthont. Kevés errefelé a jelentőségteljes esemény, a helyiek a lepényváró fesztiválra a legbüszkéb­bek, amit már tizenkettedik al­­kalommal rendeznek a hétvégén, no meg a közelben található radarállomásra, amit öt éve épített ki arra az Országos Meteorológiai Szolgálat.Egy készülő városi projekt kapcsán több probléma is felszínre került Lapistón, ezért la­­kossági fórumot hívtak össze a lakosok. Itt elhangzott, a helyieknek gondjuk van a közvilágítással, de út- és járdajavítás vagy -építés is szerepelt kéréseik között. Nehezményezték, hogy a település háztartásai nem kaptak szelektív gyűjtő „sárga kukákat", pedig nagy igény lenne rá. A csapadékelvezetéssel is problémák vannak, ezeken kívül so­­kan szeretnék, ha játszótér is épülne a városrészben.– A városfejlesztési bizottság elnökeként hívtak meg a lapistói lakossági fórumra, ahol több lakossági panasz is szóba került. Örömmel mondhatom el, a legtöbb problémájukra megoldást tud kínálni a város. A csapadék­víz-elvezető árkok helyzetét meg­­vizsgálja a műszaki osztály, már készül az ezzel kapcsolatos anyag, a közvilágítás rendbehozatalához szükséges forrás pedig bekerült a város költségvetésébe – tájékoztatta lapunkat Antal Balázs Tibor, a városrendezési, -fejlesztési és idegenforgalmi bizottság elnöke.A lapistóiak játszóteret is sze­­retnének, ezzel kapcsolatban nem kell sokáig várniuk. A vá­­ros 20 millió forintot különí­tett el a feladatra, ebből az összegből Lapistón is épülhet játszótér.A lakossági fórumon elhangzott, a közbiztonsággal elégedettek az ott lakók, de a közlekedési morállal nem. A települést az Orosházi út szeli ketté, és bár ki van téve egy harmincas sebességkorlátozó tábla, az autósok ezt gyakran nem veszik figyelembe. – Nagy forgalmú útról van szó, a helyiek panasza szerint nagyon gyorsan közlekednek itt az átmenő autósok. A rendőrségtől ígéretet kaptunk, hogy a jövőben sűrűbben mérnek arrafelé. A polgárőrök viszont azt kérték a lapistóiaktól, hogy legyen helyi tag is a polgárőrségben – mondta el Antal Balázs Tibor.Emellett rendezvényből is töb­­bet szeretnének látni az ott élők, ám egyelőre be kell ér­­niük a lepényváró fesztivállal. A sorban következő, tizenkettedik összejövetelt ezen a hétvégén, szombaton rendezi meg a Mosolygósabb Régióért Egyesület.