Példás összefogás a szentesi Koszta iskoláért

A tankerület, az önkormányzat és a szülők is beszállnak a felújításba, jelentette be Balázs József (középen), a Hódmezovásárhelyi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója. Fotó: Majzik Attila

A Koszta József Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatót Balázs József, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, Szirbik Imre, Szentes polgármestere és Szemerédi András, az iskola igazgatója.Elhangzott, kezdetét vette a 2019/2020-as tanév beiratkozási időszaka. Idén 215 hatéves gyermek kezdheti meg szeptemberben az általános iskolát Szentesen, ez két osztálynyival kevesebb gyermeket jelent az előző tanévhez képest. Ugyanakkor jövőre már két osztálynyival több iskolakezdő lehet, 2021-ben pedig már 270 elsős beíratása várható. Mindez azt jelenti, hogy stabilitás jellemzi a város általános iskoláit, mind az öt helyi iskolában szeretnének két első osztályt indítani – tudtuk meg Balázs Józseftől.A sajtótájékoztatón bejelentettek egy nagyszabású beruházást is: áprilisban kiírják a közbeszerzési eljárást, augusztusban pedig remélhetőleg át is adják a Koszta-iskola megújult tetőszerkezetét. Mint azt Szemerédi András, az iskola igazgatója jelezte, régi igény az épület tetejének felújítása, a lapostetős szerkezet hiányosságai miatt heves esőzésekkor beázott az épület. A tízmillió forintos nagyságrendű felújítás során vízzáró és hőszigetelő réteget is kap majd a tető.Ehhez járul hozzá az önkormányzat feladatvállalása– mondta el Szirbik Imre.A város az ablakokat leszámítva a nyílászárókat újítja fel. A példás összefogást a szülők egészítik ki, akik vállalták, hogy kifestik a belső tereket.Az iskolára azonban még ráfér a felújítás, az ablakcserék és a külső homlokzatszigetelés még hátravan, erre valószínűleg a tankerület következő költségvetési évében lesz majd lehetőség.