Sajtódíjat kapott a Kurca Televízió

A Kurca Televízió 2007. szeptember 1-jétől működik a Kurca-völgye Egyesület égisze alatt. Főként szegvári eseményekről adnak hírt, de számos alkalommal ott vannak a kistérség más településeinek eseményein is.

– Jelenleg 4-en dolgozunk a Kurca Televíziónál. Börcsök Noémi, Gila György, Kárpáti Lajos és jómagam alkotjuk a kis csapatot – tudtuk meg Nyári János főszerkesztőtől.



– Adásaink 300 ezer nézőhöz jutnak el. Ez nagyrészt a szentesi térséget, illetve Békés megye egy részét érinti, de még a Dunántúl bizonyos részein is foghatók vagyunk.



A Kurca Televízió hetente kétszer, szerdán és szombaton sugároz friss adást.



– Egy ilyen kistelepülés tévéjének hatalmas megtiszteltetés a megye sajtódíja. Mindannyian nagyon meglepődtünk, és természetesen nagyon örültünk neki. Továbbra is mindent megtesz kis csapatunk azért, hogy minél színesebb, érdekesebb adás jusson el nézőinkhez.