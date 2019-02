Szentesen is zavaros a csapvíz

A legváltozatosabb jelzők kerülnek szóba, ha a szentesi vízről beszélünk. Van, ahol tyúkürülékre emlékeztet a szag, a Kossuth téren élők szerint meg egyenesen „kopasztásszagú". A kertvárosban a víznek a nyoma is ott marad az edényeken, ezért van, aki már csak ásványvízzel mer főzni. A Felsőpárton arról számoltak be, hogy szennyvízszaga van, és van olyan a Nagyhegyen, akinek pontyszagú víz folyik a csapból. A Berekháton is jelezték, hogy büdös a víz, a Kátai utcában is panaszkodnak, akárcsak a Kisérben.



A téma pár kilométerrel arrébb is felmerült. Csongrádon Csáki Lajos, az Alföldvíz Zrt. munkatársa a testületi ülésen azt mondta, hogy a csövek állapota összefügg a vízminőséggel. Érdemi javulás csak állami vagy uniós támogatásból lehetséges.



A vízminőséget folyamatosan figyelik az Alföldvíznél, mintegy kétszáz alkotóelem jelenlétének felső határát rögzítették. Viszont olyan indikátorok is szerepelnek a listán, amit a fogyasztó vagy elfogad, vagy nem. Ilyen a víz színe, szaga, íze és zavarossága, ezekkel kapcsolatban is panaszt lehet tenni.



Egy felsőpárti családnál voltak is kint a cég szakemberei, miután jelezték, trágyalészagú a csapvizük. – Megvizsgálták a vizet, és azt mondták, hogy minden a határértéken belül van. A szerelők, akik kint jártak nálunk, annyit mondtak, hogy valószínűleg az arzénmentesítő vegyszerek oldottak fel olyan dolgokat a valóban „ezeréves" csövekből, amelyek ezt a gondot okozzák – mondták el.



A vízminőséggel kapcsolatos panaszokat szóban vagy írásban is közölhetik a társasággal, telefonon a 80/922-334-es számon, személyesen pedig Csongrádon, az Erzsébet utca 25. szám alatt, valamint Szentesen, a Csongrádi út 3. alatti irodában.