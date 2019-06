Új lemezt adott ki a The Bounders

A srácok egy környéken laknak, ketten ráadásul ugyanabban az utcában, így nem véletlen, hogy egymásra találtak. Az énekes, basszusgitáros Szabó „Roki" Dávid, a gitáros Sebők Tamás és Tímár Zoltán, a dobos 2016-ban döntött úgy, hogy összeáll zenélni, a most kiadott hétszámos albumon körülbelül két éve dolgoztak. – A dalainkat leginkább a hétköznapi életünk inspirálta, a saját tapasztalatainkat vetettük papírra. Igazi csapatmunkában készültek a számok, a zene és a szövegek is a közös ötleteink alapján, de a saját egyéniségünket beleszőve öltenek végleges formát. A megjelenés óta szinte csak pozitív kritikákat kapunk a szakmától és a közönségtől is, ami nagyon jó érzés, mert száz százalékot raktunk bele ebbe a lemezbe – mondta el Sebők Tamás, a zenekar gitárosa. A szentesi banda őszre turnét is szervez, klubkoncerteken szeretnék megmutatni új lemezüket.