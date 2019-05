Újraélesztette a felnőtt színjátszást a SzeVASZ

Öt éve gyűlt össze először egy többnyire pedagógusokból álló baráti társaság a Dózsa-házban, hogy kikapcsolódásként, a maguk szórakoztatására a Beugró című műsorhoz hasonló helyzetgyakorlatokat játsszanak el. A végén annyira belejöttek a játékba, hogy a résztvevőkből alakult meg a Szentes Városi Amatőr Színkör, azaz a SzeVASZ.– Az első előadásunk még a Kiss Bálint dísztermében volt, meghívott vendégek, barátaink, családtagjaink ültek a közönségben. Ők biztattak, hogy a nagyközönség elé is álljunk ki a produkciónkkal – mesélt az indulásról Dunai József, a társulat vezetője.A formálódó társaságnak színpadra is szüksége volt, ebben Gál Antal, a Szentesi Családsegítő Központ vezetője segített, aki felajánlotta a társulatnak a Dózsa-ház padlását. A munkába a szabadideje mellett a szívét-lelkét is beletette, így kevesebb mint egy év alatt, 2016 augusztusára elkészült a Padlásszínház.A kialakításban rengeteget segítettek a helyi vállalkozások, vagy jelentős árengedménnyel, vagy ingyentermékekkel, alapanyagokkal támogatták a színjátszókat, de olyan cég is volt, ami pénzadománnyal segítette a munkát, az önkormányzat pedig azóta is költségvetésből támogatja az amatőr színészeket.– Körülbelül egymillió forint értékű támogatás jött össze, mi pedig egész nyáron dolgoztunk, hogy elkészüljön a színpad és a terem. Mindent saját magunk csináltunk, igazi „kézműves" színház lett – mondta el Dunai-Imre Tünde művészeti vezető.A színházavatón egy kabaréválogatást mutattak be, de azóta játszottak már mesejátékokat és egyfelvonásos darabokat is. Túl vannak már a hetvenedik előadásukon is, tavaly decemberben köszöntötték az ötezredik nézőjüket, de ha csak a harmincöt fős nézőteres padlásszínházat vesszük, ott is már több mint ezer látogató fordult meg.A darabjaikkal, bár azok könnyed műfajúak, mégis az egyre nagyobb kihívást keresik. – Egy kabaréválogatás után mondták nekünk, hogy „nagyon aranyosak vagytok, de nem fogtok rendes színházat is csinálni?!" Így hát játszottunk színdarabokat, komédiákat is. A közönségünknek a vígjáték kell.Persze minden darab egyre komolyabb kihívás, mert ha az ember teljesítményt ad, akkor mindig feljebb kell lépni, különben marad a langyos víz. Egy nagyon összetartó család lettünk, a kistermünk pedig egy olyan közvetlen, intim hangulatot teremt, ami közelebb hozza egymáshoz a nézőket és a színészeket – fogalmazott a művészeti vezető.A társaság általában évente tizenöt-húsz előadást tart, ebben benne vannak az iskolai fellépésektől kezdve a tizenkét fős szobaszínházig mindenféle fellépés. A színjátszók mindig dolgoznak valamin, új kabaréválogatással készülnek, jövőre új mesejátékot állítnak színpadra, később pedig a Szerelmeslevelek című darabot szeretnék bemutatni. A következő „nagy dobásuk", amelyet még idén ősszel láthat a közönség, az Jacques Deval Francia szobalány című darabja lesz.