17 milliárdot költöttek nálunk a Terminátorra

A Terminátor: Sötét végzet című film egyik főszereplője, Gabriel Luna tavaly a Borsnak adott exkluzív interjújában Linda Hamilltont az egész Terminátor-sorozat lelkének nevezte, és a film első hivatalos fotóit nézve a 62 éves színésznő a lélek mellett bizony a testét is odatette a produkcióhoz. - írja a BorsOnline A korából legalább tíz évet simán letagadható Hamilton mellett a 71 éves Arnold Schwarzenegger is bomba formában köszön vissza a képekről, annak ellenére, hogy tavaly márciusban nyitott szívműtéten esett át.A film főbb szerepeit rajtuk kívül Mackenzie Davis, Björn Freiberg, Gabriel Luna, Diego Boneta és Natalia Reyes alakítják.A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nyilvántartása szerint az új, nagyrészt Magyarországon forgatott Terminátorra a készítők itthon 16,9 milliárd forintot költöttek. Története a Terminátor 2. – Az ítélet napja után veszi fel a fonalat, és figyelmen kívül hagyja a franchise harmadik, negyedik és ötödik epizódját. Tim Miller rendező az IGN magazinnak beszélt arról, miért is lesz bomba-erős a Sötét végzet.Egy akciófilm sikere azon múlik, hogy amikor minden elkezd felrobbanni, mennyire foglalkozik a néző a karakterekkel. Én tényleg próbáltam a szereplők egymáshoz fűződő kapcsolatára koncentrálni a filmben, és azzal, hogy Linda visszatér a Terminátorba, az alaptörténet is folytatódhat Sarah Connorral. Linda újra feltalálta a saját karakterét, miközben meg is maradt olyannak, amilyen eredetileg volt – mondta a rendező.A Terminátor: Sötét végzet ok­tóber 31-től látható a hazai mozikban.