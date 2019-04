A Freddie Mercuryről szóló film az eddigi legnagyobb zenei életrajzi kasszasiker

A Queen együttes frontemberéről, Freddie Mercuryről szóló Bohém rapszódia című Oscar-díjas produkció lett az eddigi legnagyobb zenei életrajzi kasszasiker: vasárnapig világszerte több mint 900 millió dollárért (255 milliárd forintért) váltottak rá jegyet a nézők.



A Rami Malek főszereplésével forgatott produkció megosztotta a kritikusokat, de a díjszezonban a legnagyobb esélyesek között emlegették és a közönség körében is nagyon népszerű lett. A film végül két Golden Globe-díjat négy Oscart nyert, köztük Malek az amerikai filmakadémiától is megkapta a legjobb színész díját - emlékeztetett a BBC News.



A Bohém rapszódia most már a 20th Century Fox negyedik legnagyobb sikere Észak-Amerikában az Avatar, a Titanic és a Star Wars: Baljós árnyak után.



Charles Grant, a Screen International boxoffice-szakértője szerint a film rendkívüli sikerét a jó történet, a forgatókönyv drámai feszültsége és Malek játéka is erősíti.