A Holdra szállás 50. évfordulóját ünnepli a Spektrum

Országos premierek a Spektrumon:



Az Apollo krónikák

Premier: július 17. 21:00



Ember a Holdon

Premier: július 19. 21:00



A Holdra szállás

Premier: július 20. 17:00



A Hold foglyai: nácik a NASA-ban

Premier: július 20. 22:00

A Holdra szállás 50. évfordulója alkalmából - mely július 20-án, houstoni idő szerint 3:17-kor történt - a Spektrum 8 premierrel készül júliusban, melyek egytől egyig a Holdra szállás és az űrkutatás témáját hozzák közelebb a nézőkhöz.A műsorokban megszólal Michael Collins, az Apollo-11 parancsnoki egységének pilótája, Neil Armstrong és Buzz Aldrin családja, de azok is, akik a földi irányítóközpontból voltak felelősek az eseményért, sőt egy kétórás dokumentumfilmben látható az a Gene Cernan is, akik jelenleg az utolsó ember, aki a Holdon járt.A BBC az évforduló alkalmából egy vadonatúj dokumentumfilmmel is készül „A holdra szállás" (Moon Landing) címmel, melyet július 20-án 17 órakor láthatnak a Spektrum nézői.A csatornán a premiereken túl is számos műsor foglalkozik júliusban a világegyetemmel, így a nézők szinte minden nap találnak izgalmas tartalmat ebben a témában.A Telekom Moziklub előfizetői a premiereket követő három hónapban a szolgáltatás kínálatában is elérhetik a filmeket.