Alig lehet ráismerni smink nélkül Hódi Pamelára, sokaknak így jobban tetszik - fotó

Hódi Pamela például egészen átváltozva: a csinos édesanyát eddig általában "talpig" sminkben, tökéletes tusvonallal, hatalmas szempillákkal és rúzsos szájjal láthattuk, most viszont természetes külsővel is viszontláthatták a követői– Szerintem az emberek meg sem fognak ismerni a tévében, mert egészen más arcomat mutattam meg. De egyáltalán nem zavart, hogy nincs állandóan smink az arcomon, hogy nincs műkörmöm, műszempillám, sőt az utóbbi nélkül kifejezetten jól éreztem magam – árulta el a modell, akinek itthon nem győznek bókolni az ismerősei: jól áll neki a természe­tesség is.– Az arcomnak nagyon jót tett a sminknélküliség, persze a munkámnak is elengedhetetlen velejárója a smink, így biztosan nem válok meg tőle végleg. A körmömet továbbra is meg fogom csináltatni, mert rettentő vékony.