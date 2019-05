Ed Sheeran és Justin Bieber közös dallal rukkolt elő - hallgassa meg!

Korunk meghatározó előadói új dallal kápráztatják el a hallgatókat, itt az "I Don’t Care"!A mindössze 28 éves Ed Sheerant nem véletlenül hívják napjaink egyik legnagyobb zenészének. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a "Perfect", a "Thinking Out Loud", valamint nem utolsó sorban 2017-es év legnagyobb slágerét, a "Shape of You"-t, amely rekordot döntött a Spotify-on a maga 2,1 milliárdos hallgatottságával, a hozzá készült videóklipet pedig 4,1 milliárd néző látta a YouTube-on.Legutóbbi albuma "÷" címmel jelent meg 2017-ben, és azóta minden idők egyik legsikeresebb lemeze lett az Egyesült Királyságban.Ed élő fellépéseivel is mindenkit lenyűgöz. 2015-ben zenekari kíséret nélkül töltötte meg a Wembley stadiont, ezzel hivatalosan is beírva magát a történelembe, de a hazai közönségnek sem kell már sokáig nélkülöznie, ugyanis az idei Sziget fesztivált az ő telt házasnak ígérkező koncertje nyitja Budapesten.Az alig 25 éves Justin Bieber 2009-ben robbant be a zenei világba, karrierje azóta is töretlen. A többszörös Grammy-díjas énekes-dalszerzőnek köszönhetjük többek közt a "Despacito" remixet, a "What Do You Mean" című dalt és a Major Lazer-rel közös "Cold Water"-t is.