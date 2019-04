Életet menthet! Elkészült az applikáció, amit mindenkinek le kellene tölteni a telefonjára

A Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat mentőhívást megkönnyítő és a segítségnyújtást gyorsabbá tevő ÉletMentő applikációja a magyarországi bevezetését bejelentő sajtótájékoztatón az Országos Mentőszolgálat Budapesti Mentésirányító Központjában 2019. április 4-én.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Új mobilapplikáció segíti a mentők munkáját ősztől; az ÉletMentő elnevezésű alkalmazás gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a mentőhívást a segítségre szorulók számára - jelentették be az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a fejlesztő cég közös csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója elmondta, az applikáció nagyban megkönnyíti a mentők munkáját, hiszenEzen kívül az applikáció, de a tervek szerint látható lesz rajta a bajba jutotthoz legközelebb eső sürgősségi ellátóhely, patika és gyermek sürgősségi osztály is - ismertette.A főigazgató hozzátette:, de jelzi azt is, ha telefonja lemerülőben van, így a mentődiszpécser nem fog hívást kezdeményezni a készülékre.Budai J. Gergő, az applikációt kifejlesztő Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a digitalizáció adta lehetőségeket igyekeznek a közjó szolgálatába állítani.Kifejtette:Kitért arra, hogy. Jelezte, a magyar applikációval a másik három országban is lehet segítséget hívni, és olyan egyértelmű ikonokat tartalmaz, amelyek segítenek a diszpécsernek megérteni a problémát például abban az esetben, ha a mentést kérő nem tud beszélni.Filip Malenak, az applikáció fejlesztője elmondta, Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban eddig egymillióan töltötték le az életmentő applikációt, és harmincezer segélyhívás érkezett ezen keresztül.