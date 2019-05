Ennyi dobogós sportolót még nem láttál egy klipben

Eszter adta az ötletet, hogy a Margit-szigetről szóljon a dal, ahova eleve rendszeresen járok futni, úszni a Palatinusra. Nekem a Margitsziget a békesség szigete, ahol megnyugvást talál az ember. Nem is tudtam volna jobban kitalálni. Nagyon hálás vagyok Eszternek, hogy arra ösztönzött, hogy ezt csináljuk meg."

Igazi sztárparádét villant a Margitszigeti Zenélő Szökőkútnál is felcsendülő egyik dal videóklipje. Johnny K Palmer „Margitszigeti Fák" című pörgős szám klipjében feltűnik Sztankovics Anna, a Career Sport menedzselt versenyzője, kétszeres ifjúsági olimpiai bronzérmes mellúszó, aki 2018-ban, 50 m mellen megdöntötte Hosszú Katinka 2014-ben felállított országos csúcsát és új országos rekordot állított be, Gercsák Szabina U23-as Európa-, junior világ- és Európa- valamint ifjúsági olimpiai, világ- és Európa-bajnok válogatott cselgáncsozó, valamint Takács István és Kiss Balázs serdülő vb-bronzérmes, világbajnoki bronzérmes, Solner Dániel tornász és Szilágyi Vilmos testépítő.A zene már korábban megszületett, a dalszöveg azonban még váratott magára. A sorokat végül Major Eszter tette tökéletessé.- mondta Johnny.A dal kifejezetten impulzív, igazi nyári sláger, ami beindítja a napokat, ehhez pedig tökéletesen passzol a videóklip is, amiben Magyarország büszkeségei kaptak helyet. A felvétel napokat vett igénybe, hiszen az alkotók igazán közel hozták a sportolókat a nézőkhöz, edzés közben mutatta meg őket.„Ez a dal egy kezdőpont és nagyon kíváncsian várjuk a reakciókat, de már most dolgozom további dalokon, keresek új és érdekes partnereket, lehetőségeket, hogy hamarosan színpadra tudjam vinni, és így személyesen is megmutatni a közönségnek"- tette hozzá az énekes.A Budapesten született dalszerző-szövegíró-előadó-producer jamaikai-etióp lelkészcsaládból származik, édesapja itt szolgált. A család hat gyermekével Győrben telepedett le, majd Ausztriába költözött, de Johnny K Palmer hosszabb-rövidebb ideig élt az USA-ban és Németországban is. Johnny az eltelt évek során gyakorlatilag a teljes magyar pop élvonallal - Wolf Katitól, Radics Gigin át Bereczki Zoltánig - dolgozott mint dalszerző, szövegíró vagy producer, írt gospel, soul, pop, rock ihletettségű dalokat, musicalt, sőt grafikai design tanulmányainak köszönhetően a vizuális művészetekhez nem csak, hogy jó érzéke, de szakmai tudása is van. Most mégis úgy döntött, hogy 2019-ben ismét visszatér a mikrofon mögé.