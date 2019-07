Ezért nem járnak óvodába Pásztor Anna gyerekei

– Rock and roll életet élünk, semmi kétség nem fér hozzá – kezdi a Borsnak nevetve az ezer­arcú énekesnő, akinek az otthona nonstop hangos a zsi­vajtól.– Olyanok vagyunk, mint az olaszok. Mindenki dumál, mindenki ma­gyaráz, min­den­kinek van vé­leménye, és an­nak hangot is ad, de ez így jó. El sem tudnám képzelni, hogy hazamegyek és mindenki csöndben teszi a dolgát – jegyzi meg az énekesnő, aki jól tudja, sokaknak furcsa lehet, hogy a családján kívül a barátaival, kollégáival is megosztja az otthonát, de mint mondja, ennek is számtalan előnye van.– Például nem kell a gyerekeimet bölcsődébe, óvodába járatni, mert mindig van otthon velük valaki. Vagy a nagymamájuk, vagy a barátnőm, vagy a kedvesemmel mi, de soha nincsenek egyedül.Magunk foglalkozunk Benjivel és Zoéval, persze olykor elvisszük őket egy-egy foglalkozásra, de alapvetően próbálunk mindent családon belül megoldani. Például kiskoruktól fogva angolul beszélgetünk a gyerekekkel, és ők is egymással, így Zoé már három és fél évesen, Benji pedig hatévesen tökéletesen beszéli az idegen nyelvet – meséli Anna, aki reméli, hogy iskoláskorú kisfia a sulit is megússza.– Időszerű a kérdés, úgyhogy már sokat beszélgettünk erről a párommal, de egyelőre még nem döntöttük el, hogy járatjuk-e majd iskolába. Elsősorban nyilván ez a törvényen fog múlni, hisz ha elkerülhetetlen, és mennie kell, akkor természetesen menni fog, de már a magániskola is szóba került, és az sem kizárt, hogy továbbra is mi magunk, otthon fogjuk tanítani a gyerekeket.