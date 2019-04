Fél milliót vihet haza a pofozóbajnok

Ugyan, ki vágyik egy hatalmas pofonra? És ha a végén fél millió forint üti a markát? A pofonbajnokság Oroszországban már nagy divat, s nemsokára itthon is megrendezik az I. Magyar Pofozóbajnokságot, amire már lehet jelentkezni. - írja a BorsOnline – Nagyon sok eldöntendő dolog van még az eseménnyel kapcsolatban, mivel Oroszországot leszámítva másutt Európában nem volt még ilyen bajnokság – osztotta meg a Borssal a háttérinformációkat Gajdácsi Máté főszerkesztő, aki maga is meglepődött, hogy pár nap alatt több mint húsz versenyző és ötezer néző adta le előzetes jelentkezését.– Négy nap alatt akkora volt az érdeklődés, hogy az sincs kizárva, nagyobb helyszínre lesz szükségünk. A biztonságra szeretnénk a legnagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen mégiscsak egyfajta verekedésről van szó. Az orosz mintából próbáljuk felépíteni a magyar bajnokságot, az ottani szabályokat vesszük át, de saját ötleteket is beleviszünk majd. A versenyzőknek nemcsak osztani kell majd a pofonokat, hanem állni is azokat, ha haza akarják vinni a fődíjat. Ehhez nem kell más, csak kiütni az ellenfelet.