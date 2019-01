Ha a rossz idő miatt a kedve is rossz, nézze meg, mit tud Clint Eastwood 90-hez közel - ettől visszajön az életkedve!

Ralph lezúzza a netet

A csempész

Bolti tolvajok

Rontó Ralph a játékteremből az internetre költözött. Ralph, és kis barátja Vanellope von Cukk életében hatalmas változás következik be akkor, amikor az információs szupersztráda kapcsolati lehetőségei számukra is elérhetőek lesznek. Éppen jókor, hiszen Vanellope játékgépének kormánya pont tönkrement, így a leselejtezéstől tartva hőseinknek cselekednie kell. Az online rendelés lehetőségével próbálják meg orvosolni a problémát, de mivel az eszköz nagyon drága, így linkről linkre vándorolva kell megragadniuk minden lehetőséget, hogy megmentsék Vanellope gépét. Mindig érdekes dolog a digitális térben működő programokat és algoritmusokat kvázi életre kelve látni. A Rontó Ralph esetében hőseink megismerkedhetnek a Youtube, a Vine az Instagram mesebeli verzióival, találkoznak reklámokkal, spamekkel, de az online játékok mellett a komment kultúrába is betekintést nyerhetnek, és még a dark webet is érintik.Clint Eastwood nem mai gyerek, de vezetni azt tud. És rendezni is. A 90 felé járó Eastwood ugyanis újra egy olyan filmmel állt elő, melyben a rendezői tevékenységek mellett főszerepet is ellát. A csempész egy Easwoodhoz hasonló korban lévő ember, Earl története. Earl érzi, hogy már nincs sok neki hátra, így belevág, hogy halála után is gondoskodni tudjon családjáról a kartell csempésze lesz. Csak az a baj, hogy a dolgok túl jól alakulnak. Earl kis idő után legendává válik, senki más nem csempészett még annyi kokaint egyik államból a másikba mint ő, s így a gyorsan jött siker elsodorja a családjától. Az eredményei persze a rendőrséget sem hagyják hidegen, kisvártatva macska-egér játékba kezd az ellene történő nyomozást folytató Bates ügynökkel. A csempész, mint ahogy azt Eastwoodtól már megszokhattuk, egy remek alkotás. Drámai vonulata ellenére nem fél a jó, szarkasztikus humortól, és bőséggel használja is azt.Nem úgy ismerjük Japánt, mint a bűnözés melegágyát. Ők sem úgy ismerik magukat, ezért is taszítja a perifériára a gondos, rendszerető és normakövető társadalom azokat, akik ezt az életet választják, vagy akiket a szükség viszi rá. A bolti tolvajok személyében egy olyan családot ismerhetünk meg, akiknek a tolvajlás biztosítja a napi betevőt. A történet szerint Oszamu és a fia egy ilyen munkanap után, a hazafelé vezető úton találkozik egy kislánnyal, aki szemmel láthatólag az utcán él, és akit a téli hidegben nem hagyhatnak magára. Hazaviszik, és kis jövevény rövid időn belül már a család részét is képezi. A szegény, ám idilli mindennapoknak azonban hamar véget vet egy váratlan esemény, mely sok régi titkot hoz a felszínre. A Bolti tolvajok egy kissé sztereotíp, de szerethető film. A bemutatott család példájával olyan morális kérdéseket jár körbe, mint a becsület, emberségesség és a szeretett, de eközben a humora is mindvégig a helyén van.