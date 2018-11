Igazi nagyágyú rendezi a West Side Story új filmadaptációját

Steven Spielberg rendezi a legendás West Side Story című musical új filmadaptációját, amelyben az 1961-es mozi egyik Oscar-díjas szereplője, Rita Moreno is feltűnik.



Moreno, aki Anita alakjának megformálásáért nyerte el a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat, a bolttulajdonos Doki figurájának "újragondolt változataként", Valentinaként tér vissza az Arthur Laurents, Leonard Bernstein és Stephen Sondheim által jegyzett 1957-es musical legújabb feldolgozásában - írja a Deadline.com filmes portál.



A színésznő egyik partnere már biztosan a Tonyt alakító Ansel Elgort (Nyomd, Bébi, nyomd!, Csillagainkban a hiba) lesz az új moziban, amelynek forgatási munkálatai a tervek szerint 2019 nyarán kezdődnek.



"A legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy valaha visszatérek ehhez a nagy hatású filmhez. Az pedig, hogy maga Steven Spielberg kért fel a szerepre, egyszerűen hihetetlen" - mondta Moreno, aki vezető producerként is részt vesz a film munkálataiban.



Az új mozi forgatókönyvét a Pulitzer-díjjal jutalmazott színdarabíró, Tony Kushner jegyzi.



Minden idők egyik legsikeresebb musicaljét 1957. szeptember 26-án mutatták be a New York-i Broadway Winter Garden színházában.



A történetben két egymással rivalizáló banda szeretné megszerezni a környék feletti uralmat. A pattanásig feszült helyzetben küszöbön áll a háború a Jets, a második generációs bevándorló fehér tinédzserek és a Cápák, a Puerto Ricó-i emigráns fiatalok között. Ilyen körülmények között szeret egymásba a Jets egyik alapítója, Tony és a Cápákat vezető Bernardo húga, Maria. Szerelmük azonban - akárcsak Rómeó és Júlia történetében - tragédiába torkollik.



A musical 1961-es filmfeldolgozását Jerome Robbins és Robert Wise rendezte.