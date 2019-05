Instagramon mutatják be a tizenhárom éves korában Auschwitzban megölt magyar zsidó kislány naplóját

A napló Instagram-feldolgozása valósággal borzolja a kedélyeket Izraelben - jelentette a Háárec című újság honlapja kedden.



A főként a gyerekek médiumának számító alkalmazás felhasználásával próbálják közelebb vinni a mai tizenévesekhez az egykori tragédiát. Heyman Éva három és fél hónapon át vezetett naplót 1944-ben Nagyváradon májusi deportálásáig.



A háborút édesanyja túlélte. Megtalálta, és több mint ötven évvel ezelőtt könyv formában kiadta lánya írását, amely azóta feledésbe merült. Az izraeli vállalkozás azonban új formában megpróbálja életre kelteni történetét.



Mati Kochávi, egy izraeli informatikai cég milliomos tulajdonosa finanszírozta a vállalkozást, amely @eva.stories néven lesz elérhető szerda délutántól, a Jom Hasoá előestéjétől az Instagramon. Már kedden több mint százezren követték ezt a fiókot.



Múlt hét óta óriásplakátok kezdték hirdetni szerte az utak mentén Éva történetét, és az oldalt az interneten is népszerűsítik egy bemutatkozó előzetessel, amelyet már negyedmillióan megtekintettek.



Szerdától számos videoüzenet fog megjelenni, melyekben színészek segítségével az elkövetkező időszakban megelevenítenik az Évával 1944-ben Magyarországon történteket: a megkülönböztető intézkedéseket, gettóba zárását, egészen az Auschwitzba tartó vonatra tereléséig.



Naplójában Éva elmesélte álmát, hogy Londonba költözzön, és ott fotóriporter legyen. "Segíteni akartuk álma megvalósításában"- nyilatkozta Mati Kochávi. "Naplóját videoklipekké alakítottuk, kamera helyett egy okostelefonot adtunk neki, az újságok helyett az Instagramon publikáltuk, és elhoztuk a történetét először Izraelbe, majd Londonba és a világ többi részébe is elvisszük"- ismertette a terveket.



Négyszáz fős alkotógárda készíti a videofelvételeket Lvivben, Ukrajnában, és az izraeli közösségi média több tucat internetes influencerét, valamint más helyi hírességeket is megnyertek az oldal hirdetéséhez.



Még Benjámin Netanjahu is Heyman Éva naplójának újrafeldolgozása mellé állt, s kedden Twitter-üzenetben hívta fel a figyelmet az ügyre. Ugyankkor vannak, akik szerint a megölt lány fiktív Instagram-fiókja tiszteletlenség emlékével szemben, és egy Háárecben megjelent bírálat szerint alábecsüli az izraeli fiatalok intelligenciáját. De voltak, akik ezzel a véleménnyel is vitába szálltak, mert szerintük nem az a kérdés, hogy hol, milyen médiában, hanem hogy hogyan, milyen színvonalon fogják életre kelteni Heyman Éva emlékét.