Két orosz kutató szerint csalás lehet a világ legidősebb emberének története

Kételyek merültek fel az eddigi életkori rekorddal kapcsolatban: két orosz kutató ugyanis azt állítja, hogy nem Jeanne Calment hunyt el 1997-ben 122 évesen, hanem a nő egyetlen lánya, Yvonne Calment, aki azonban csak 99 éves volt.



Az orosz kutatók feltételezései szerint Yvonne még 1934-ben felvehette mellhártyagyulladásban elhunyt anyja személyazonosságát, hogy elkerülje ilyen módon a hagyatéki adó megfizetését.



Jeanne Calment hosszú ideig hírességnek számított, mert az évek szemlátomást nyomtalanul múltak el felette. Idős korában azzal viccelt, hogy Isten megfeledkezhetett róla. A feljegyzések szerint 1875. február 21-én született Jeanne Calment életkorával bekerült a Guinness-rekordok könyvébe, s életkori rekordja máig töretlen.



Nyikolaj Szak orosz matematikust azonban nem tudta meggyőzni a történet, aki gerontológus kollégájával, Valerij Novoszelovval közösen hónapokon át vizsgálta Jeanne Calment életútját, a vele készült interjúkat, valamint fényképeket és korabeli szemtanúk beszámolóit, valamint szülővárosának, a dél-franciaországi Arles-nak a nyilvánosan hozzáférhető hatósági adatait is. Szak arra a következtetésre jutott, hogy az 1997-ben elhunyt nő nem lehetett Jeanne Calment.



Az orosz matematikus kutatási eredményeit a ResearchGate portálon hozta nyilvánosságra "Jeanne Calment: a hosszú élet titka" címmel. Állítása alátámasztására a kutató 17 bizonyítékot sorol fel, így Jeanne Calment 1930-as évekből származó személyi igazolványának másolatát is. Az iraton szereplő - testmagasságra és szemszínre vonatkozó - adatok nem egyeznek Jeanne Calment későbbi megjelenésével. Sőt, amikor Jeanne Calment híres lett, megsemmisített néhány korábbi fotót.



Novoszelov elmondta, orvosként mindig is kételkedett Calment állítólagos életkorával kapcsolatban. "Izomzatának állapota nem felelt meg az azonos életkorban lévő idősekének" - hangoztatta a gerontológus. "Segítség nélkül képes volt kiegyenesedve ülni, s nem mutatta jelét demenciának" - tette hozzá.



A két orosz kutató vizsgálati eredményei vegyes fogadtatásra találtak kollégáiknál. Jean-Marie Robine francia gerontológus, aki részt vett az adatok hitelesítésében a Guinness-rekordok számára, azt mondta, hogy sosem kételkedett Calment dokumentumainak valódiságában. Robine emellett azt vetette a két orosz kutató szemére, hogy nem vették figyelembe azokat a tényeket, amelyek a nő hosszú életét alátámasztják.



Michel Vauzelle, Arles korábbi polgármestere pedig "teljességgel lehetetlennek és nevetségesnek" nevezte Szak elméletét. Mint mondta, Jeanne Calmentet éveken át számos orvos gondozta és felügyelte.



Nicolas Brouard, a francia nemzeti demográfiai kutatóintézet (INED) igazgatója ugyanakkor üdvözölte Szak kutatását. Szerinte ez újabb érv amellett, hogy kihantolják Jeanne és Yvonne Calment földi maradványait egy DNS-vizsgálat elvégzéséhez. Már Calment halálát követően is több kutató adott hangot csalódottságának, hogy nem végeztek el boncolást a nő hosszú élete titkának megfejtéséhez.



Szak szerint az ötlet, hogy közelebbről is megvizsgálja Jeanne Calment ügyét, a messze száz éven felüliek élettartamának matematikai modellje után kutatva merült fel benne. "Minél többet kutattam, annál több ellentmondásra bukkantam" - mondta. Arra a lehetőségre, hogy az anya személyazonosságát a lánya vehette át, egy 1997-ben kiadott francia könyvben lelt rá, amely Biztosítások és rejtélyeik címet viselte.



Novoszelov szerint fontos, hogy megoldják Calment életkorának rejtélyét. "Nekünk öregkorral foglalkozó kutatóknak Jeanne Calment egy szimbólum. A neve minden kutatásban felmerül" - mondta. A gerontológus hozzátette: a kutatás számára nagy jelentőséggel bír az életkor valós határainak feltárása.



Amennyiben Calment rekordját törlik, az amerikai Sarah Knauss lenne a rekordtartó. Knauss 1999-ben hunyt el 119 évesen.