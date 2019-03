Klippremier: Diazzal erősít be legújabb klipjében a Soulwave

A zenekar frontembere, Fodor Máté közösen írta a dalt a Wellhelloból is jól ismert énekes-dalszerzővel, Diazzal. A Soulwave-et és Diazt már régi barátság köti össze, így könnyen ment a közös munka.A dal kedd este debütált a Petőfi Rádión, amihez a zenekar nagyon erős témájú videót is forgatott. Szerették volna a dal hangulatát és a benne rejlő feszültséget megidézni a képi világban, és természetesen Diaz is feltűnik a zenekar oldalán a klipben., mely állomásaira egy megújult hangzás- és látványvilággal érkeznek a fiúk, és biztosan felcsendül új daluk is.