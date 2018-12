Letartóztattak egy tevehajcsárt a dán fotós botrányos felvételei miatt Egyiptomban

Letartóztattak az egyiptomi hatóságok két helyi lakost, mert segítséget nyújtottak Andreas Hvid dán fotósnak és partnerének ahhoz, hogy a szigorú tilalom ellenére felmásszanak a gízai nagypiramisra és azon szeméremsértő fotót és videót készítsenek.



A belügyminisztérium csütörtöki közleménye szerint egy 54 éves tevehajcsár 4000 egyiptomi fontot (64 ezer forint) kapott a dán fotóstól azért, hogy segítsen feljutni neki és partnernőjének a piramisra. Őrizetbe vettek egy 31 éves nőt is, aki az interneten ismerkedett meg a dán párral, és aki összehozta őket a piramisoknál dolgozó tevehajcsárral. Az illetőket átadták az ügyészségnek.



Hvid és partnere november 29-én éjjel mászott fel titokban a piramisra, az eseményről készült videó végén a pár nőtagja félmeztelenre vetkőzik a piramis csúcsán, lábai előtt a kivilágított Kairóval. A felvételt A gízai nagypiramis megmászása címmel néhány napja feltették a YouTube-ra, ahol már 4,5 millió letöltést ért el, ugyanakkor óriási botrányt okozott Egyiptomban.



Még ennél is nagyobb felháborodást váltott ki egy részben elmosódott fotó, amelyet a videóval párhuzamosan a közösségi médiában tett közzé a dán turista, és amelyen anyaszült meztelenül, látszólag szeretkezés közben látható a pár a piramis csúcsán, már pirkadatkor.



Az egyiptomi illetékesek "rendkívül súlyos bűncselekményről" beszélnek, és a helyi segítők példás megbüntetését ígérik.



A 23 éves fotós egy dániai lapinterjúban azt mondta, évek óta dédelgetett nagy álmát valósította meg a meztelen fotóval a piramis tetején. Közölte azt is, hogy nem szeretkeztek a piramison, ez csak beállított jelenet volt.



A gízai piramisok lábánál évek óta táblák figyelmeztetnek arra, hogy szigorúan tilos felmászni az ókori építményekre, ennek ellenére minden évben akadnak próbálkozók, ezeket azonnal rendre intik.



Egy német turistát "örökre" kitiltottak Egyiptom területéről, mert 2016-ban fotókat és videókat készített a nagypiramison.