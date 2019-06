Megérkezett Berkes Olivér vadonatúj videóklipje!

– Nosztalgikus számnak nevezem, hiszen azokra az időkre tekint vissza, amikor tényleg csak gondtalanul éltük az éjszakát és garantáltan élveztük az életet. Ezt a korszakot mindenki átéli egyszer, és kifejezetten jó visszagondolni rá – mesélte az énekes.A zenét és az eredeti angol szöveget a szerzőként is hihetetlenül tehetséges Olivér írta, az ő ötletei alapján pedig Molnár Tamás, a Jetlag frontembere ültette át magyar nyelvre az újdonságot. A dal születéséhez egy Facebook által feldobott emlékkép adta az ihletet Olivérnek.– Elindította a fantáziámat az a fotó, filmszerűen lepörgött előttem rengeteg élmény, ahogy feszegettük a határokat és minden olyan egyszerű de nagyszerű volt. "Felnőttként" ezekről már teljesen megfeledkezünk, de nagyon jó érzés a gondtalanságot visszaidézni, és emlékeztetni magunkat arra, hogy élvezzük is az életet – tette hozzá az énekes.A videóklip koncepciója is az emlékek köré épül.– Ketté szerettem volna osztani a képet, az egyik részében a múlt elevenedik meg, amelyet egy szerelmespár testesít meg, a másikban pedig a visszaemlékezés, amit egy úgynevezett sötétkamrában vettünk fel, ahol a fotókat hívjuk elő. Szeretem ezt a videót, a rendező, Nagy Bence és a két főszereplő, Nagy Heni és Vadas Botond is hatalmasat alakítottak szerintem.Az alig 26 éves Berkes Olivér kirobbanó tehetségére már többen is felfigyeltek, a 2012-es The Voice – Magyarország hangjában láttuk először, 2017-ben szerepelt a Sztárban sztár showműsorában, és ugyanebben az évben döntős volt A Dal című eurovíziós válogatóban.Olivér különleges, lágy és egyben dinamikus hangja, friss és modern szerzeményei, valamint zavarba ejtő sármja véleményünk szerint meghökkentő sikereket hoznak majd neki a következő néhány évben.Ennek az új időszaknak az első állomása az "Éltük az éjszakát".