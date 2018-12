Negyedszázados Nirvana-ünnep lesz az A38 hajón

Az este során az ismert magyar zenészekből összeálló produkció teljes egészében eljátssza a legendás seattle-i grunge zenekar teljes akusztikus lemezét, amelyet a Music Television unplugged-koncertsorozatában rögzítettek - közölték a szervezők az MTI-vel. A Nirvana Acoustic duót három évvel ezelőtt indította be Takács Vilmos, a Ganxsta Zolee és a Kartel gitárosa Lugosi Dániellel, a Wellhello korábbi hangmérnökével, a Polytrip zenekar jelenlegi énekesével.



Azóta számos közös fellépésük volt duóban, most azonban zenekari kísérettel állnak színpadra, hogy eredeti hangszerelésben, dobbal, basszusgitárral, csellóval, tangóharmonikával kiegészülve adják elő a Nirvana unplugged dalait. A közreműködő zenészek között lesz Kocsis Máté (dob, ex-Wellhello), Prepelicza Zoltán (basszusgitár, Apey and the Pea), Maszkura (tangóharmonika, Maszkura és a Tücsökraj), Ölveti Mátyás (cselló, Szabó Balázs Bandája), Apey (ének, Apey and the Pea) és Lee Olivér (gitár, éK). A Nirvana (Kurt Cobain - ének, gitár; Krist Novoselic - basszusgitár; Dave Grohl - dob) utolsó koncertjét 1994. március 1-jén adta Münchenben, az együttes frontembere, Kurt Cobain alig egy hónappal később, április 5-én fejbe lőtte magát vidéki otthonában. Az amerikai zenekar mindössze három stúdióalbumot készített - Bleach (1989), Nevermind (1991), In Utero (1993) -, de napjainkig összesen 75 millió lemezt adott el világszerte. A csapat és Cobain hatása szinte felmérhetetlen a világ rockzenéjére. Dave Grohl dobos az elmúlt két évtizedben saját zenekara, a Foo Fighters élén lett sikeres, mint gitáros-énekes