Spíler TV Magyar Szörf Bajnokság - júniustól a Spíler1-en

Múlt szombaton elstartolt a Spíler TV Magyar Szörf Bajnokság Balatonaligán. Az öt versenyhétvége alatt a mostani szezonban is számos újdonság várja a szörfösöket, amelyek összefoglalóit idén a Spíler1 képernyőjén láthatják majd a televíziónézők. A június 1-jétől szombat délelőttönként jelentkező félórás magazinműsorban megismerkedhetnek a sportág rejtelmeivel, és betekintést nyerhetnek a hazai windsurf életbe is.A Szalay Balázs vezette Magyar Szörf Szövetség ezen a nyáron is izgalmas kalandra hívja a vízi sportok szerelmeseit. A Spíler TV Magyar Szörf Bajnokságon tíz osztályban mérik össze tudásukat a legjobb magyar versenyzők, akiknek jövőre lehetőségük lesz arra is, hogy a világ élmezőnyében bizonyítsanak – 2020-ban ugyanis Balatonfüreden rendezik a windsurf világbajnokságot.Az idei eseménysorozat beszámolóit június 1-jétől 12 héten keresztül követhetik a nézők szombat délelőttönként a Spíler1-en. A magazinműsor, amelyben Szekeres Nóra kalauzolja majd a nézőket betekintést nyújt a versenyeken túl a kulisszák mögé is, és az is kiderül, hogyan, milyen felszerelésekkel készülnek a szörf hazai legjobbjai. A 2019-es év újdonságaként a szervezők kis-szeles freestyle versenyekkel is készülnek, amelyekkel a prémium sportág a fiatalabb korosztály felé szeretne nyitni.