Szép csendben készül az Avatar-sorozat - Egy újabb színész csatlakozott a szereplőgárdához

Karrierje során Michelle mindig különleges és emlékezetes karaktereket alakított. Nagyon várom, hogy dolgozhassam vele az Avatar folytatásban, hogy itt is nagyot alakítson."

Michelle Yeoh is csatlakozott az Avatar-sorozat szereplőgárdájához. A színésznő egy Dr. Karina Mogue nevű tudóst fog alakítani az Avatar készülő folytatásában - írja a The Hollywood Reporter információi alapján a contextus.hu. Michelle Yeoh karrierje az Ang Lee rendezte Tigris és Sárkány című Oscar-díjas harcművészeti filmmel robbant be 2000-ben. Legutóbb a Kőgazdag ázsiaiak című romantikus komédiában láthattuk, de alakított már csinos Bond-lányt is a Holnap markában című filmben.– nyilatkozta James Cameron, a film rendezője.Az új Avatar-sorozat első epizódja 2020 decemberében kerül mozikba Sam Worthington és Zoe Sadana főszereplésével. A megafranchise most már a Disney égisze alatt fut, miután a cég felvásárolta a 21st Century Fox filmgyártó vállalatot.